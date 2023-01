Ústavní soud umožnil snazší přístup ke statistickým údajům ve zdravotnickém systému

„Základní zásadou je, že informace se poskytují,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Nález je dostupný na webu soudu.

Soudem zkoumaný odstavec zákona říká, že pokud veřejnost s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím požádá Ústav zdravotnických informací a statistiky o data z Národního zdravotnického informačního systému, tak neuspěje.

Zdravotničtí statistici spolu s ministerstvem zdravotnictví pak během pandemie covidu-19 tvrdili, že se to týká veškerých podrobnějších statistik o epidemii.

Podle ÚS je však nutné vždy zohlednit různé kolidující zájmy a hodnoty, přičemž obecně platí, že informace by se poskytovat měly, pokud neexistují vážné důvody pro odepření žádosti, což se zároveň musí vždy srozumitelně zdůvodnit.

Žádost městského soudu

Návrh na zrušení sporného ustanovení podal Městský soud v Praze. Zabývá se žalobou člověka, jenž požádal Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o údaje k úmrtím lidí v Česku a jejich příčinám v letech 2014 až 2019.

ÚZIS žádost o poskytnutí informací odmítl, jeho postup pak potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví, a to v době, kdy úřad vedl Adam Vojtěch (za ANO).

Sporné ustanovení zákona o zdravotních službách podle městského soudu omezuje právo na svobodný přístup k informacím a je v rozporu s ústavním pořádkem.

Pokud by nebylo možné z Národního zdravotnického informačního systému získat komplexní informace, byl by tím popřen samotný smysl vedení tohoto systému, mínil městský soud.

Úterní nález znamená, že ÚZIS už nemůže žádosti o informace paušálně odmítat. Pokud ÚZIS žadatelům informace odepře, musí svá rozhodnutí srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit.

Neposkytnutí informací lze teoreticky zdůvodnit například potenciálním zásahem do práva na ochranu osobnosti anebo ohrožením bezpečnosti státu. Relevantním argumentem však není pochybnost o tom, zda bude žadatel schopen informace správně vyhodnotit.

„Není úkolem státu, aby posuzoval, jestli někdo má odbornou nebo intelektuální kapacitu na to, aby s těmi informacemi nakládal správně, či nikoliv,“ řekl Lichovník.

Soudce připustil, že úterní nález může pro ÚZIS, ale také pro soudy, znamenat větší zátěž při vyřizování žádostí o informace a následných žalob. „Nelze odpírat právo na informace s odkazem na to, že by to bylo pro stát příliš náročné,“ řekl Lichovník.

‚Vyvolání paniky‘

Příliš podrobné informace měly podle ministerstva vyvolat paniku, únik čísel o počtu nakažených v obcích ale paradoxně vedl ke zpřesnění statistiky. Úřady rovněž brzdily zveřejňování statistik o očkování.

Tento paragraf ale neprošel standardním připomínkovým řízením, do zákona ho prosadil tehdejší poslanec za ČSSD a lékař Jiří Běhounek. Ten podobně jako později ministerstvo argumentoval právě zneklidněním, které by čísla mohla vyvolat mezi laiky, kteří by je nedokázali správně interpretovat.

Server iROZHLAS.cz už v dubnu 2020 argumentoval, že zákaz veřejnosti žádat o zdravotnické statistiky je v rozporu s Ústavou, pátý senát městského soudu to ale odmítl.

„Nyní rozhodující senát 14 A se však se závěry 5. senátu neztotožnil, a proto shledal za nezbytné z níže uvedených důvodů předložit návrh Ústavnímu soudu,“ napsal pak soudce Štěpán Výborný, který návrh na zrušení podal.

Národní zdravotnický informační systém zahrnuje osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších subjektů.

Systém spravuje ÚZIS. Pravidelně zveřejňuje obsáhlé statistické výstupy, nikoliv však všechna data, která má k dispozici.