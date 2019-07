Sledování mobilů zůstává, pro policii i marketing. Co o vás ví váš telefon nebo e-mail?

Například Úřad vlády před Ústavním soudem argumentoval, že bez nasbíraných informací by bylo „téměř nemožné“ objasňovat trestné činy páchané často prostřednictvím elektronických komunikací, na které pamatuje trestní řád v § 88a . To se, pro ilustraci, týká třeba nebezpečného vyhrožování nebo stalkingu.

Podle Vobořila je také problematické, že stávající zákon nespecifikuje, jak mají být citlivé informace o občanech zabezpečeny. Mobilní operátoři se k detailům uchovávání nechtějí vyjadřovat a policie tají interní pokyn, jenž nakládání s informacemi o pohybu a komunikaci upravuje. Veřejně známé je jedině to, že policie často pracuje s informacemi o všech osobách, které se v okolí místa činu pohybovaly, a uchovává je po dobu pěti let.

„Běžný uživatel se často ani nedozví, že ta jeho data byla vyžádána,“ kritizuje praxi Vobořil. A to stejné by platilo i v případě, že by informace neoprávněně unikly. „Pokud se k tomu nedostanou třeba novináři, tak to nezjistíme,“ dodává.

Podcast Dataři: Plošné sledování mobilů? Je to děravý cedník, ve kterém uvíznou hlavně ti, co nemají důvod se bránit, říká právník Vobořil

„V problematice uchovávání bych za standard považoval úpravu s větší mírou požadavků na bezpečnost uchovávání, například povinné šifrování nebo ukládání těch údajů zcela mimo operátory,“ uvedl před Ústavním soudem Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Podle něj ale samotné zaznamenávání dat do minulosti problematické není, Česko navíc není jediným státem EU, který tak činí. „Těžko si dokážu představit vyšetřování i méně závažné trestné činnosti bez těchto informací,“ dodal během výslechu. I veřejnost se podle něj k záznamu informací nestaví nijak odmítavě. „Uživatele to obvykle nezajímá, obvykle dávají souhlas,“ odkazoval se na vyjádření zástupkyně společnosti T-Mobile, podle níž obdobné informace využívají mobilní operátoři v rámci marketingu.

„I my (operátoři, pozn. red.) dneska provozně-lokalizační data sbíráme pro různé účely pro různou dobu,“ řekla soudcům Vanda Kellerová z T-Mobile. Operátoři informace potřebují pro zajištění bezpečnosti sítě a pro vyřizování reklamací, dodala. Informace se pro tyto účely uchovávají maximálně dva měsíce.

Další kategorii pak představuje marketing. Pro využití informací o chování uživatelů kvůli nabídce dalších služeb už operátoři potřebují souhlas. Ten obvykle dostanou při uzavření smlouvy a podle Kellerové tak učiní přibližně 70 % všech majitelů tarifů. Informace pak v databázích telekomunikační firmy zůstanou půl roku.

Pokud o data žádá policie, u T-Mobile jde o automatizovaný proces, vše se vyřídí elektronicky na dálku. „Policie, když vyšetřuje nějaký trestný čin, tak většinou zjišťuje, kdo se zdržoval v okolí té základové stanice,“ dodala Kellerová.

Data občas utečou

Před soudem vystupovala řada zástupců silových složek. Za státní zastupitelství dorazila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Většina pachatelů kriminality dnes používá prostředky zastřené komunikace (šifrování, pozn. red.),“ vysvětlovala, proč považuje sbírání provozních dat za zásadní.

Podle ní jde asi o 3 % trestné činnosti, kde hrají nasbírané informace podstatnou roli, zmínila drogové trestné činy, obchodování s lidmi, kyberšikanu i dětskou pornografii. Konkrétní pak byla u příspěvků na sociálních sítích, které schvalovaly útoky na mešity ve městě Christchurchi na Novém Zélandu. „Kdybychom ta data neměli, nebyli bychom schopni vůbec říci, kdo takové příspěvky do prostředí internetu pověsil,“ vysvětlila.

Na dotaz, zda dochází k únikům zaznamenaných informací o občanech, Bradáčová přiznala, že se „zaznamenaly případy ve vztahu k policii“, přičemž podle ní šlo o excesy, kterým není možné se vyhnout. „Policisté na objednávku předali data dalším osobám,“ dodala.

Ochránci soukromí mezi dvěma kameny Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém vyjádření k rozsudku napsal, že jej soudci „staví do určitého napětí“, protože je vázán jak jejich rozhodnutím, tak do značné míry odlišnými rozsudky Soudního dvora EU.

O nezbytnosti sledování mluvil i Karel Bačkovský z ministerstva vnitra. Díky němu ministerstvo mimo jiné nepřistoupilo k zákazu anonymních telefonních SIM karet. „Při použití provozních a lokalizačních dat máme poměrně vysokou úspěšnost odhalování nejenom trestné činnosti páchané s pomocí anonymních karet, ale i takových, které byly pořízeny pro páchání zločinů,“ uvedl.

V situaci, kdy policie neví, komu určité telefonní číslo patří, nejdříve ztotožní osoby, které s oním číslem komunikovaly, a od nich pokračuje v dalším pátrání. V letech 2011 a 2012, když Ústavní soud plošné sledování na čas zastavil, pak přibyly odposlechy, kterými se policisté snažili kompenzovat ztrátu informací.

V podobném duchu se neslo vyjádření Vladimíra Šibora z útvaru zvláštních činností policie, který zpracovává informace od operátorů pro celou policii. Upřesnil, že policisté o data žádají asi 300 subjektů napříč republikou – kromě mobilních operátorů se zákon vztahuje i na menší poskytovatele připojení k internetu. „Já anonymním službám nerozumím jako občan,“ uvedl s tím, že když by jemu někdo ublížil, rozhodně by chtěl, aby policie našla pachatele.

Že by si policisté přáli větší rozsah plošného sledování, potvrdil i plukovník Josef Mareš z pražského odboru obecné kriminality. V případě vražd totiž detektivové mapují denní rutinu oběti, zjišťují, s kým a jak často komunikovala. „A šli bychom i dál,“ dodal.

Jan Cibulka