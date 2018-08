Ústavní soud spustí aplikaci NaSpis. Advokáti už nemusí do Brna, do dokumentů nahlédnou po internetu

Ústavní soud umožní advokátům přes internet nahlížet do elektronických dokumentů ve spisech, odpadne tak nutnost pokaždé navštívit brněnské sídlo soudu. Žádná justiční složka v Česku zatím podobnou možnost nenabízí, oznámil Ústavní soud na svém webu. Nová aplikace dostala název NaSpis, v provozu bude od 1. září. Brno 11:07 30. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud České republiky | Foto: Tomáš Adamec

„Věříme, že aplikace se v praxi osvědčí, a budeme rádi, stane-li se využívaným nástrojem a pověstnou vlaštovkou, inspirující další orgány veřejné moci ke vzdálenému zpřístupňování elektronických dokumentů účastníkům řízení,“ uvedl generální sekretář soudu Ivo Pospíšil.

Do aplikace je třeba se registrovat prostřednictvím datové schránky a e-mailu uživatele. Zatím bude možné nahlížet jen do spisů v řízeních zahájených po 1. září letošního roku, do starších nikoliv.

Aplikace NaSpis podle ÚS nemůže plně nahradit institut nahlížení do spisu v sídle soudu. Alespoň v některých případech má však podle svých tvůrců ušetřit účastníkům řízení čas i peníze.