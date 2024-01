Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Überalla. Za krácení daní při prodeji pozemků dostal pět let vězení

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Ferdinanda Überalla, jenž si vyslechl pětiletý trest za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách. Stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi. Überall byl odsouzen spolu s právníkem Davidem Michalem, jenž si má odpykat šest let ve vězení. Jeho stížnost ústavní soudci odmítli loni. Brno 10:44 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud Überallovu stížnost odmítl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Überall ve stížnosti uplatnil řadu námitek. Popřel, že by se jakýmkoliv způsobem podílel na krácení daní. Ani z rozhodnutí Nejvyššího soudu se prý nedozvěděl, které jeho konkrétní kroky měly být předstírané, zkreslené, netransparentní či jakkoli jinak podvodné.

„Podstata celé nezákonné transakce s cílem nerespektovat daňové povinnosti i podrobně popsané postavení a role stěžovatele v ní vylučovala možnost, že by o ní stěžovatel nevěděl či že by jednal v omylu,“ reagovali ústavní soudci.

Oba muži vinu od počátku popírali. Podle pražských soudů však nebylo pochyb o tom, že se dopustili trestného činu ve snaze zatajit daňovou povinnost. Michal dostal také peněžitý trest 3,65 milionu korun a zákaz činnosti. Überall musí zaplatit 500 000 korun.

„Jednání realizované obviněnými (...) podléhalo v Česku zdanění, a to v podobě daně z příjmu, na což bylo nutné odpovídajícím způsobem (...) reagovat, což však obvinění zcela záměrně neučinili,“ stálo v rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dovolání obou mužů odmítl.

Podle verdiktu muži úmyslně nepodali v roce 2016 v Česku daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně „nastrčených“ kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Zkrácení daně obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, odvolací soud částku snížil zhruba na 28 milionů.

Michal byl pravomocně odsouzen i v souvislosti se zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, dostal podmínku a pokutu. Šest let vězení v pozemkové kauze představuje souhrnný trest. Na podzim 2022 soud vyhověl jiné Überallově stížnosti. Konstatoval, že Městský soud v Praze chyboval, když vydal příkaz k dodání Überalla do výkonu trestu.

Předchozí výzvu k dobrovolnému nástupu do věznice doručovala justice Überallovi na jinou adresu, než na které do té doby písemnosti přebíral. Nakonec jej musela odvézt do věznice policie, právě na základě sporného příkazu. Nález neměl přímý dopad na výkon trestu. Otevřel ale možnost pro případné odškodnění.