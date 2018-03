Hackera Nikulina zatím nelze vydat. Ústavní soud musí nejdřív rozhodnout o jeho stížnosti

Údajného hackera Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do USA, ani do Ruska. Ústavní soud totiž odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání do obou zemí. Odklad potrvá, dokud Ústavní soud nerozhodne o Nikulinově stížnosti.

Brno 8:36 13. 3. 2018 (Aktualizováno: 9:01 13. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít