Zdanění církevních náhrad? ‚Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné,‘ říká bývalý ústavní soudce

Experti KSČM zkoumají, jestli se kvůli církevním restitucím neobrátí na evropské instituce. Předseda poslaneckého klubu KSČM to řekl v reakci na úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil parlamentem schválené zdanění církevních náhrad. A co na to říká bývalý ústavní soudce? Advokát Stanislav Balík byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu.

Praha 22:19 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít