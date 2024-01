Ústavní soud zveřejní nález o zkrácené valorizaci důchodů 24. ledna. Nižší růst penzí kritizovala opozice

Ústavní soud vyhlásí nález o zkrácené valorizaci penzí 24. ledna. Termín oznámil na svém webu. Změnil se soudce zpravodaj, Jana Svatoně nahradil místopředseda soudu Vojtěch Šimíček. Znamená to, že Svatoň navrhoval řešení, které nepodpořila dostatečně silná většina ostatních soudců, avšak Šimíček jako nový soudce zpravodaj podporu získal. Brno 16:11 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud v Brně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh na zrušení zkrácené valorizace penzí podali poslanci ANO. Soud se jím zabýval minulý týden při veřejném jednání, prvním po pěti letech. Poslanci ANO se domnívají, že důchodci měli vzhledem k inflaci nárok na výraznější nárůst penzí. Vláda se ale rozhodla pro úspornější postup, poukazovala na dlouhodobé rozpočtové dopady.

Za poslance ANO se jednání minulý týden zúčastnila bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Za vládu vystupoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), kterého soud vyslechl také jako svědka, stejně jako ministra financi Zbyňka Stanjuru (ODS) a několik ekonomů, statistiků a státních úředníků.

Lednový růst důchodů i nová pravidla valorizace v roce 2024. Jaké změny přinese důchodová reforma? Číst článek

Dotazy soudců směřovaly nejčastěji k tomu, jaké informace a podklady o očekávané inflaci měla vláda od odborníků k dispozici během roku 2022 a zda tedy s předstihem věděla o nutnosti mimořádné valorizace penzí.

Růst cen v rozhodném období od července 2022 do ledna 2023 v domácnostech důchodců činil podle vyjádření vlády 11,5 procenta. Při použití standardního zákonného mechanismu, který se aktivuje při více než pětiprocentním růstu cen, by průměrný důchod vzrostl o 1770 korun, po novele to bylo 760 korun.

Kdyby vláda nechala proběhnout valorizaci podle standardního mechanismu, celkové rozpočtové náklady by v příštích dekádách mohly podle obou ministrů dosáhnout až 400 miliard korun.

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu bude opět veřejné. Ve sněmovně je pro návštěvníky vyhrazeno 50 míst.