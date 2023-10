Oba kandidáti na ústavní soudce jsou kvalitní. Nevím o ničem, co by jim v kariéře bránilo, říká advokátka

Prezident Petr Pavel navrhl Senátu další své kandidáty do ústavního soudu. Advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Hrad to oznámil na svém webu. „Oba jsou akademici a zároveň praktici. Za mě jsou to oba velice kvalitní kandidáti, ale samozřejmě senátoři mají právo klást kritické otázky,“ říká Marie Zámečníková z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praha 17:27 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel na funkce nominoval Lucii Dolanskou Bányaiovou a Zdeňka Kühna (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co víme o profesní dráze nominovaných?

Oba jsou akademici a zároveň praktici. Paní doktorka Dolanská Bányaiová je advokátkou a působí na Právnické fakultě v Praze. Myslím, že se zaměřuje na obor mezinárodního práva soukromého a mezinárodní obchod.

Profesor Zdeňek Kühn je na katedře teorie práva také v Praze a zároveň je to soudce Nejvyššího správního soudu. Oba mají, myslím, bohatou profesní historii a není mi známo nic kritického nebo nic závažného, co by jim v jejich případné budoucí dráze na Ústavním soudu mohlo bránit.

Takže by se mohlo říct, že to bude sázka na jistotu ze strany prezidenta, aby tentokrát oba kandidáti v Senátu uspěli?

To nevím. Nemám křišťálovou kouli a nevím, s čím přijde Senát. Jak říkám, za mě jsou to oba velice kvalitní kandidáti, ale samozřejmě senátoři mají právo klást i kritické otázky nebo se zaměřit i na nějaké kritické body v jich dosavadní kariéře. Uvidíme, jaký bude průběh u Senátu.

Kdyby uspěli u senátoru, jaký je potom harmonogram a kdy jim začnou povinnosti u Ústavního soudu?

Teď je důležité, jak rychle to půjde u Senátu. Senát má na celé jednání 60 dnů, procedura už je poměrně známá. Nejdřív o kandidátech jednají výbory. Ústavně-právní jako garanční a lidskoprávní výbor. Nejdřív jsou kandidáti probíráni tam a je o nich hlasováno tajně. Kandidáti tradičně chodí i na kluby.

Následně teprve zasedá a jedná plénum, kde kandidáti a kandidátky vystupují. Doprovází je v poslední době už typicky i prezident. Teprve tam Senát rozhodne. Uvidíme, jak rychle se k tomu Senát dostane, ale v okamžiku, kdy by byli schváleni, tak už to může jít poměrně rychle.

Myslím, že pak záleží hlavně na domluvě s kandidáty, jak rychle mohou nastoupit a předat agendu v dosavadní práci. Ale procedura už jde poměrně rychle. Je třeba už jen formální ceremoniální jmenování.

13 soudců zatím stačí

Já jsem se ptala i kvůli časovým souvislostem, protože v tuto chvíli je u Ústavního soudu jedno místo z patnácti prázdné a za měsíc skončí mandát Radovanu Suchánkovi. Takže by byla dvě místa volná. Čili zřejmě i v tomto ohledu jde o čas.

Je to tak, ale zároveň třináct soudců a soudkyň není kritické číslo. Pro činnost Ústavního soudu to procesně neznamená problém, protože je při třinácti lidech usnášeníschopný. Samozřejmě prakticky to může být trošku problematické z toho hlediska, že stejné množství práce musí zvládnout méně lidí. To nikdy není příjemná situace, ale čistě formálně třináct lidí není hraniční číslo.

Ostatně i v minulosti jsme měli ještě méně obsazený soud. Nejznámější je situace v dobu prezidenta Václava Klauze, kdy se z různých důvodů nezvládalo jmenovat Ústavní soud do plného počtu. Takže ta situace hrozí, ale věřím tomu, že to není úplně nejkrizovější scénář.

Když se teď podíváte na složení Ústavního soudu, chybí Vám v něm nějaká odbornost nebo profese?

V poslední době bylo slyšet zejména z řad advokátů a advokátek, že chybí advokáti. To v tuto chvíli prezident Pavel vyřešil, tím že navrhuje právě doktorku Dolanskou Bányaiovou, která je advokátkou. I přesto, že se mezi advokátky řadím, tak jsem kritiku úplně nesdílela.

Mám za to, že Veronika Křesťanová je sice soudkyně, ale má advokátní minulost. O to jde, že máme lidi s touto zkušeností. To znamená, ne že reprezentují v tuto chvíli nějaký profesní stav, ale že mají tuto zkušenost. To znamená tradiční profesory, akademiky, profesorky, soudce, soudkyně a advokáty tam máme. Méně se mluví už tradičně o těch úžeji zaměřených profesích typu notáři nebo státní zástupci.

Už vůbec se nehledá ve firemních strukturách nebo neziskových organizacích, ale ostatně i u státních orgánů a ministerstev, kde také sedí celá řada velmi zkušených a nadaných právníků a právniček, kteří by mohli Ústavnímu soudu nabídnout zase trošku jinou zkušenost. To je myslím škoda.