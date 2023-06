V českém soudnictví se zvětšuje prostor na uplatnění žen, konstatuje ústavní soudkyně Zemanová

Na ústavní soud nastupují tři nováčci. Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne jmenoval Jana Wintra, Josefa Baxu a Danielu Zemanovou. Jakým prioritám, se plánuje upřít pozornost v současnosti jediná soudkyně, popsala pro Radiožurnál. „V současné době se věnuji rozhodování ve věcech nezletilých dětí, takže jistě tato oblast nezůstane mimo moji pozornost,“ řekla Zemanová, bývalá prezidentka Soudcovské unie. Ranní interview Brno 20:49 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniela Zemanová | Foto: Libor Sochor/Česká editoriální fotografie | Zdroj: Profimedia

Aktuálně je Daniela Zemanová jediná žena v sestavě ústavních soudců. Že by si vzala ale právě proto ženská témata za své, to neplánuje. Genderovou rovnost považuje za důležitý bod, který je nutný diskutovat, nicméně jak uvedla v Ranním interview Radiožurnálu, nebude to mít vliv na její rozhodování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na okresních soudech jsou v českém soudnictví ženy zastoupeny dobře, zhoršuje se to až s vyšším stupněm soudů, říká Daniela Zemanová, podle které v současné době nejsou systémové překážky, které by ženám bránily se posunovat na vyšší pozice soudů.

„V současné době se věnuji rozhodování ve věcech nezletilých dětí, takže jistě tato oblast nezůstane mimo moji pozornost,“ řekla Zemanová. „Věřím, že to nebude rozdílný přístup od kolegů,“ doplnila.

Nastupující ústavní soudkyně ale připouští, že zastoupení žen v soudcovských řadách není vyrovnané a liší se v závislosti na úrovni. Okresní soudy si stojí ještě relativně dobře, situace se ale zhoršuje s vyšší úrovní soudů.

Zemanová si to vysvětluje více faktory. Z jejího pohledu se české soudnictví nesetkává se systémovými překážkami, které by ženám bránily se posouvat na vyšší pozice soudů nebo do řídících funkcí.

„Pevně věřím, že s novými pravidly na výběr funkcionářů, se zvětšuje prostor pro uplatnění žen. Příkladem toho jsou čtyři předsedkyně z osmi krajských soudů – to je stav, který tu nikdy nebyl,“ vyzdvihuje Zemanová.

Na Ústavní soud se stěhuje v pondělí po jmenování od prezidenta Petra Pavla, úřadovat začne hned následující den. Senát její nominaci schválil minulou středu. Nyní Zemanovou čeká sestavení týmu. Ten chce mít pestrý, složený i z lidí pracující na částečné úvazky.

