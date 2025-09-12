Ústavní soud odmítl Feriho stížnost jako neopodstatněnou. ‚Obecné soudy postupovaly správně‘

Ústavní soud odmítl stížnost exposlance Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal tři roky vězení. Soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Na usnesení, které vzešlo z neveřejného jednání, upozornila Česká televize (ČT) a je dostupné v soudní databázi.

Brno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dominik Feri u soudu

Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Feri (dříve TOP 09) uplatňoval řadu námitek, tvrdil, že jeho jednání nebylo trestným činem, že trvají pochybnosti o vině, že soudy nezjistily všechny okolnosti a pochybily při hodnocení důkazů. Podle ústavních soudců ale Feri nepředložil nic, co by nasvědčovalo porušení jeho základních práv.

‚Nedůvodná.‘ Státní zástupkyně zamítla Feriho stížnost proti obvinění z dalšího znásilnění

Číst článek

„Obecné soudy poskytly dostatek prostoru k uplatnění námitek a návrhů, ať už v hlavním líčení nebo v opravných prostředcích, věcí se dostatečně zabývaly a na základě provedených důkazů vyslovily jednoznačný závěr o naplnění skutkové podstaty trestného činu; postupovaly v souladu s procesními předpisy a rozhodnutí řádně a srozumitelně odůvodnily,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jaromírem Jirsou.

Feri si odpykává tříletý trest vězení. Do výkonu trestu nastoupil loni koncem května. Vinu od počátku odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek.

Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky.

Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění. Původně ho odložila

Číst článek

Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.

Policie původně prověřovala i výpovědi dalších žen, nestaly se však součástí obžaloby. Loni v červnu Ústavní soud vyhověl stížnosti jedné z nich a stíhání se v tomto rozsahu znovu rozeběhlo.

Žena tvrdí, že měla s Ferim ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk, při kterém si však Feri sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Podle ústavních soudců lze podobné počínání kvalifikovat jako znásilnění.

Další čtyři ženy, které neuspěly ani u Ústavního soudu, si stěžují u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme