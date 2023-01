Ústavní soud odmítl stížnost bývalé účetní Bialešové v korupční kauze Homolka. Podmínka tak platí

Průzkum: Pavel by s náskokem porazil Babiše. Kloní se k němu voliči Nerudové, Fischera a Hilšera

Druhé kolo volby prezidenta by nyní s velkým náskokem vyhrál Petr Pavel. Pavel by získal 58,8 procenta hlasů, Andrej Babiš z ANO 41,2 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos.