Ústavní soud oznámí, zda je EET v souladu s ústavou. Vyjádří se do poloviny prosince

Ústavní soud do poloviny prosince oznámí, jestli bylo zavedení elektronické evidence tržeb (EET) v souladu, nebo v rozporu s Ústavou České republiky, uvedl v České televizi předseda ÚS Pavel Rychetský. Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb, případně několika jeho částí, podalo 41 poslanců ODS a členů poslaneckého klubu TOP 09 loni v červnu. Rychetský naznačil, že soudci vybírají ze dvou variant. Praha 11:55 26. listopadu 2017

„První je, zda vůbec tento princip EET v podobě, v jaké je, je ústavně konformní, zda není přílišným zásahem do svobody podnikání. Na druhé straně může převážit názor, že to ústavně konformní je, leč že některé části toho zákona by vyžadovaly přece jenom jinou úpravu," řekl České televizi Rychetský.

Nejednotný postoj ústavních soudců je podle něj jedním z důvodů, proč poslanecká stížnost na jeden z nejkonfliktnějších zákonů minulého volebního období leží u Ústavního soudu skoro rok a půl. Schvalování evidence tržeb vyvolalo ve sněmovně dlouhé obstrukce pravicové opozice. Podle odcházející koalice bylo zavedení EET i způsob schválení v pořádku.

Vládní většina podle návrhu k Ústavnímu soudu prosadila EET i za cenu porušení zákonné procedury. Konkrétně šlo o ukončení rozpravy ve třetím čtení, aniž dostali prostor k vystoupení někteří opoziční poslanci. Návrh to označuje za dlouho připravované organizované spolčení, či dokonce spiknutí proti opozici. Návrh kritizuje nejen proceduru přijetí, ale také obsah zákona a jeho konkrétní dopady, třeba na malé živnostníky.

Vládní představitelé zdůvodňovali ukončení diskuse po zhruba 25 hodinách v závěrečném kole schvalování tím, že všichni poslanci měli dost času na vyjádření a že vystupující se ve svých komentářích k předloze opakovali. Končící vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí vybraní řemeslníci i další služby. Pravicová opozice systém kritizuje, ODS mluví o jeho zrušení.