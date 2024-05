Spory o platech soudců neskončí. Pokušení ze strany politické moci tady bude vždy, říká právník Němeček

Soudci budou mít nárok na zpětné dorovnání platů za rok 2024. Jejich snížení kvůli úsporám bylo podle úterního nálezu Ústavního soudu neústavním zásahem. Podobně ústavní soudci rozhodli i ve stížnosti týkající se roku 2022, naopak ve třetím případě z roku 2021 soud rozhodl, že zmrazení soudcovských platů v době covidové pandemie ústavě neodporuje. „Otázku platů řešil Ústavní soud už patnáctkrát,“ připomněl na Radiožurnálu právník Tomáš Němeček. Rozhovor Praha 14:22 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ústavní soud v úterý vynesl hned tři nálezy. Dokázal podle vás srozumitelně vysvětlit, proč ve věci platů soudců v podstatě třikrát rozhodl rozdílně?

Pro mě to je srozumitelné. V tom prvním období říká, že pandemie byla natolik mimořádná věc, že i soudci museli dýchat se společností. Bylo to nepředvídatelné omezení celého hospodářství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s právníkem a publicistou Tomášem Němečkem o nálezu Ústavního soudu

V roce 2022 Ústavní soud říká, že si vláda ani Parlament s odůvodňováním nedaly příliš velkou péči. Pozdvihoval tak pro výstrahu prst a vytýkal to, že se zákonodárci chovali trochu arbitrárně. Nicméně Ústavní soud nepřehlíží, co se dělo potom – tedy že v roce 2022 nastala ruská invaze na Ukrajinu a příliv uprchlíků.

A ačkoliv to původně neříkala vláda ani Parlament, situace se natolik změnila, že se Ústavní soud nepřikláněl k tomu, že by se soudci měli bez ohledu na tuto solidaritu dožadovat zvýšení platů.

V případě roku 2024 však žádné odůvodnění pro platovou restrikci neshledává, nicméně dal vládě a Parlamentu čas do konce roku, aby přijala ústavní řešení.

Přinášejí podle vás nálezy konečnou odpověď na spory soudců s politiky o zásazích do jejich platů? Zdaleka to nejsou první spory a soudci je většinou vyhrávali.

Ústavní soud to řešil už patnáctkrát. Obávám se, že nepůjde o konec sporů, protože pokušení ze strany politické moci tady asi bude vždy. Druhá věc je, že se vždy najde některý soudce, který si neřekne, že se nemá cenu o platy hrdlit a vždy byla skupina, třeba i menšinová v roce 2021, bez podpory Soudcovské unie, která se pro žaloby rozhodla.

Letošní snížení platů soudců je protiústavní. Budou mít nárok na zpětné dorovnání Číst článek

Konečná to není, v nálezu jsou také důležité disenty, které Ústavnímu soudu vytýkají, že jeho judikatura je pořád trochu rozkolísaná a ne vždy se dá předvídat kdy ano a kdy ne. Přece jen si ale myslím, že dneškem nastal trochu krok k lepšímu vyjasnění pravidel.

Nález týkající se letošního roku říká, že soudci budou mít nárok na zpětné dorovnání platů, ale zároveň nechal příslušný zákon platit ještě do konce roku. Dá se odhadnout, jaký to bude mít reálný dopad?

Myslím si, že zákonodárce tam má poměrně zúžený prostor – Ústavní soud ale udělal takové gentlemanské gesto tím, že mu dal pro jednání prostor. V zásadě se to týká koeficientu, kterým se nakonec vypočítává výše platů odvozená z platové základny.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa v úterý řekl, že platy soudců nejsou nedotknutelné. Je ale z dnešního rozhodnutí jasné, kdy a za jakých okolností je možné změnit výpočet platů soudců, aby to neodporovalo ústavnímu pořádku?

Soudci zároveň dali konkrétní příklady. Jedním byla pandemie, druhým byla válka a velký příliv uprchlíků. Ústavní soud zároveň v platovém nálezu odkazuje na příklad povodní z roku 2004, kdy to rovněž byla vnější událost, která nešla předvídat.

Může to být například v situaci, kdy společnost čelí něčemu nepředvídatelnému a zároveň s velkými dopady pro ekonomiku i pro život celé společnosti. To je jeden příklad, který se mi zdá celkem srozumitelný.