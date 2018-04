Soud v kauze Sisák: Pokuta pro vydavatelství za zveřejnění usnesení o zahájení trestního stíhání neplatí

Ústavní soud zrušil pořádkovou pokutu 50.000 korun, kterou vydavatelství Mladá fronta dostalo za neuposlechnutí policejní výzvy. Policie chtěla, aby z webu Euro.cz zmizelo usnesení o zahájení trestního stíhání miliardáře Petra Sisáka, žádala také informace o lidech, kteří web spravují. Pro vymáhání povinnosti a uložení pokuty chyběla opora v zákoně, plyne z nálezu. Brno 17:32 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Petr Sisák (druhý zprava) na fotce z 20. ledna 2016 míří na policii, aby podal vysvětlení ke kauze údajných manipulací s insolvencemi | Foto: ČTK, Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Trestní řád říká, že lidé, kteří dostanou od vyšetřovatelů informace podléhající zákazu zveřejnění, je nesmějí nikomu dále poskytnout. Redakce ale dokument nezískala od policie, ale z jiného, neupřesněného zdroje. Proto na ni povinnost popsaná v konkrétním ustanovení trestního řádu nedopadá, a proto také nebylo možné za neuposlechnutí výzvy uložit pořádkovou pokutu.

Ústavní soudci ale zároveň připustili, že zpřístupnění plného znění usnesení o zahájení trestního stíhání či jiných podobných informací může vést k maření trestního řízení. Existuje například riziko ovlivnění svědeckých výpovědí.

Redakce také mohla zveřejněním usnesení porušit jiný zákaz či povinnost stanovenou zákonem. Policie konkrétně poukázala například na zákon o ochraně osobních údajů a údajnou nedůslednost redakční anonymizace textu usnesení.

„Měl-li tedy policejní orgán za to, že stěžovatelka se dopustila přestupku v souvislosti s publikací textu usnesení o zahájení trestního stíhání, mohl v této souvislosti pouze učinit podnět vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Lichovníka.

Redakce zveřejnění dokumentu zdůvodnila transparentností vyšetřování sledovaného případu. Zdroj dokumentu neuvedla. Dnešního vyhlášení nálezu Ústavního soudu se nikdo z aktérů sporu nezúčastnil.

Policie Sisáka stíhá spolu s dalšími lidmi a firmami kvůli kauze kolem Via Chem Group. Zmanipulovaná insolvence Via Chem Group byla podle obvinění potřeba, aby ústecká firma Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Via Chem Group měla v roce 2014 ve Spolchemii asi třetinový podíl.