Vstřícné gesto i kritika od Klause. Miloš Zeman vysvětlil, proč nejmenuje nástupce Rychetského

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že do konce svého mandátu už nejmenuje nového předsedu Ústavního soudu (ÚS). Nadále však trvá na tom, že by takové rozhodnutí bylo legální. Nejmenování nového předsedy považuje končící hlava státu za vstřícné gesto na rozloučenou. Zeman to řekl při pondělní návštěvě Slovenska televizi CNN Prima News.

Nynější předseda ÚS Pavel Rychetský končí v srpnu. Zeman uvažoval o tom, že jeho nástupce určí ještě do vypršení svého prezidentského mandátu 8. března. S avizovaným záměrem nesouhlasila řada ústavních právníků, premiér Petr Fiala (ODS) ani Rychetský. V neděli ale Fiala po schůzce s hlavou státu uvedl, že Zeman nového šéfa ÚS jmenovat nehodlá.

„Já jsem především vzal v úvahu to, že se to nelíbilo nejenom oběma prezidentským kandidátům, protože měli pocit, že se jim bere jejich kompetence, ale že se k tomu kriticky vyjádřil i můj přítel a bývalý prezident Václav Klaus,“ vysvětlil Zeman CNN Prima News, co ho přimělo ke změně názoru.

Prezident nadále trvá na tom, že jmenování nového předsedy ÚS by bylo z jeho strany legální. Přesto se tak rozhodl neučinit. „Bylo to takové, řekněme, vstřícné gesto na rozloučenou,“ uvedl Zeman.

Nově zvolený prezident Petr Pavel v reakci na nedělní oznámení premiéra Fialy uvedl, že rozhodnutí končící hlavy státu nejmenovat nového předsedu ÚS považuje za správné. „Jsem rád, že se tak rozhodl,“ uvedl Pavel. Téma tak podle něj nebude nutné projednávat na schůzce se Zemanem 13. února. „Ale možná mu to připomenu,“ dodal Pavel.