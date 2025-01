Starobní důchodci zůstanou bez státního příspěvku k penzijnímu spoření. Ústavní soud (ÚS) ve středu zamítl návrh poslanců ANO na zrušení právní úpravy, která od loňského července vyplácení zastavila u lidí pobírajících starobní důchod. Návrh se týkal konkrétně státních příspěvků k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření. Brno 10:33 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorka (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ústavní soud zamítl stížnost ANO. Starobní důchodci nebudou dostávat státní příspěvek na spoření

Nejde o zásah do vlastnického práva účastníků třetího penzijního pilíře, rozhodl ÚS. Právní úprava neporušila ústavní zákaz diskriminace, není ani v rozporu s principy směřujícími k ochraně spotřebitele.

„Šlo o výsledek několik let trvající veřejné diskuse, která směřovala k posílení funkce třetího penzijního pilíře jako systému dlouhodobého spoření na důchod, nikoli spoření při důchodu. Účastníci třetího penzijního pilíře tudíž nemohli legitimně spoléhat na to, že zákonodárce podporu pro účastníky s nárokem na starobní důchod do budoucna nepřehodnotí,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.

Návrh poslanců ANO

„ÚS nerozhodl, že ta právní úprava je správná, že to takto má být. To není úkolem ÚS, to je úkolem zákonodárce. My jsme pouze řekli, že obsah té právní úpravy není neústavní,“ řekl Kühn novinářům.

Pod návrh se podepsalo 71 poslanců ANO, jednala za ně Alena Schillerová. Považovali za nepřijatelné hlavně to, že změna dopadla nejen na nové, ale i na dříve uzavřené smlouvy. Opoziční poslanci proto právní úpravu pokládali za nepřípustně retroaktivní. Porušila podle nich principy právní jistoty a předvídatelnosti práva.

Podle ústavních soudců novela nesla rysy retroaktivity, avšak té přípustné. Do budoucna upravila obsah existujících právních vztahů mezi účastníky doplňkového penzijního spoření, nikomu však zpětně neodebrala nárok na státní příspěvek za období před novelizací.

„ÚS dal za pravdu vládě, to je třeba respektovat,“ řekla za poslance ANO Alena Schillerová. Poukázala na to, že v systému zůstaly po změně právní úpravy „uvězněny“ desetitisíce důchodců, kteří jej nemohli bez ztráty peněz opustit. „Respektuji rozhodnutí ÚS, ale mrzí mě, že ÚS nedal žádné vodítko pro tyto lidi, jak mají dále postupovat,“ řekla Schillerová.

230 000 účastníků

Podle informací, které soudu poskytla Asociace penzijních společností, bylo v systému třetího pilíře 230 000 účastníků v důchodovém věku, kteří k 1. červenci 2024 neměli „odspořeno“ alespoň pět let, a nemohli tak systém opustit bez ztráty všech státních příspěvků. Asi 80 000 z nich bylo v systému méně než dva roky, a mohli tak případně odejít jen se ztrátou všech investovaných prostředků.

Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky od poloviny loňského roku. Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Po přiznání starobního důchodu už příspěvek ztrácí smysl.

Poslanci ANO konkrétně navrhli zrušit ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle kterého má nárok na státní příspěvek člověk, „kterému nebyl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění“.

Dále se návrh týkal jednoho paragrafu v zákoně o penzijním připojištění. Ten říká, že poskytování státního příspěvku k penzijnímu připojištění se řídí právě zákonem upravujícím doplňkové penzijní spoření.