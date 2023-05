Prohra právnické ‚první ligy‘. Důvody Baxova neúspěchu chybí, Zemanová senátory ‚nepřesvědčila‘

Senátní výbor nepodpořil dva ze tří hradních kandidátů na Ústavní soud. Neuspěli expředseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, ani bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Server iROZHLAS.cz zjišťoval u všech členů výboru, proč hlasovali tak, jak hlasovali. Vysvětlovat negativní verdikt se ale senátorům nejprve příliš nechtělo. „Hlasování bylo tajné,“ argumentoval Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09. Praha 6:00 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jedná se o jména z právnické ‚první ligy‘. Senát asi nečeká složité rozhodování,“ předpovídal v dubnu ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, jak dopadne hlasování horní komory o Josefu Baxovi a Daniele Zemanové.

Doporučení pro Senát Hlasování výboru neznamená definitivní konec kandidátů na Ústavní soud, jde o doporučení pro celé plénum. O všech uchazečích bude hlasovat Senát na konci května.

Tak snadné to ale být nemusí, jak napovědělo středeční rozhodnutí ústavně právního výboru. Podporu získal pouze profesor ústavního práva Jan Wintr, kterému dalo v tajné volbě hlas osm z deseti senátorů. Baxu podpořili čtyři členové výboru, Zemanovou pouze dva.

Ministr Blažek neskrýval údiv. „Musím to vstřebat,“ komentoval výsledek pro server Česká justice. A nebyl sám. Překvapená byla také Miroslava Němcová z ODS, která o kandidátech jako členka výboru spolurozhodovala.

„Nečekala jsem, že k něčemu takovému může dojít. Už když prezident poslal nominace do Senátu, byla jsem přesvědčena, že jde o výrazné, kvalifikované osobnosti, které budou přínosem pro Ústavní soud,“ zhodnotila Němcová pro iROZHLAS.cz s tím, že všechny tři volila. Ani na úterním senátorském klubu ODS a TOP 09 podle ní nepadly proti kandidátům žádné výtky.

Nepřesvědčivé vystoupení

Senátoři si na jednání výboru nejprve všechny kandidáty vyslechli, poté jim položili dotazy, a následně šli hlasovat. Žádná debata mezi členy výboru neproběhla.

„Ani v diskusi jsem ale nezaregistroval dotazy, kterými by někdo dával najevo, že je proti zvolení. Byly tam dotazy na pana Baxu ohledně předsedy Ústavního soudu, ale to je čistě v pravomoci prezidenta,“ zdůraznil Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj, který je místopředsedou výboru.

O Baxovi se spekulovalo jako o adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, kterému mandát skončí 6. srpna. Baxa ale senátorům řekl, že od prezidenta žádnou takovou nabídku nedostal. I prezident Petr Pavel ve čtvrtek odmítl, že by o něm někdy mluvil jako o budoucím předsedovi soudu.

Canov rovněž očekával, že Baxa podporu získá. „Pan Baxa bezesporu na Ústavní soud patří,“ naznačil, koho podpořil. Zemanová naopak jeho hlas nedostala. „Její kariéra soudkyně není tak přesvědčivá, má i slabou publikační činnost. A nemohu pominout to, že nemá titul doktor práv,“ vysvětlil svůj postoj.

Předseda výboru Tomáš Goláň (ODS) má proti Josefu Baxovi několik výtek. Co mu ale přesně vadí, pro Radiožurnál říct odmítl. Prohlásil ale, že Baxa by byl dobrým ústavním soudcem, ale ne dobrým předsedou Ústavního soudu.

Zdeněk Hraba sice nechtěl říct, jak hlasoval, také on se ale podivoval nad nízkými počty hlasů pro dva hradní nominanty. U Baxy někteří podle něj zmiňovali, že by po jeho zvolení bylo na Ústavním soudu příliš odborníků na správní právo. U Zemanové pak podle něj zazněl podobný argument, protože přichází ze Soudcovské unie, stejně jako někteří další ústavní soudci.

Místopředsedkyně výboru Hana Kordová Marvanová za ODS zmínila, že Zemanové mohlo uškodit její vystoupení před senátory. „Z vystoupení paní Zemanové jsem neměla příliš pozitivní dojem. Některé její odpovědi nebyly přesvědčivé. Zbývající dva kandidáti mají mnohem větší erudici nebo zkušenosti. Byl tam vidět rozdíl,“ připustila.

A podobně to vidí také senátor Zdeněk Matušek, který kandidoval za ČSSD a ANO. „Obecně se nejlépe prezentoval pan Baxa a pan Wintr,“ poznamenal.

Tajná volba

Někteří další členové výboru, stejně jako Matušek nebo Hraba, nechtěli prozradit, zda některého z nominantů podpořili. „Hlasovala jsem určitě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To vím určitě. Konkrétněji to nebude,“ řekla Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09.

Místopředseda výboru Jan Holásek z klubu SEN 21 a Piráti připomněl, že volba byla tajná. A nezávislá senátorka Daniela Kovářová pouze v SMS uvedla, že chce, aby byl Ústavní soud „vyvážený z hlediska hodnot, světonázoru či právnických filozofií a přístupů“.

Lidovecká senátorka Ivana Váňová podle svých slov podobný výsledek očekávala. „V médiích jsem zaznamenala pochybnosti o tom, jak hlasování dopadne. Tím pádem mě to moc nepřekvapilo,“ zhodnotila.

Důvody, proč výbor nakonec nepodpořil Josefa Baxu, ale vyjmenovat nedokázala. „Je to určitě velmi uznávaný soudce, ale prostě hlasování dopadlo tak, jak dopadlo,“ uvedla. U Zemanové pak podobně jako Canov zmínila, že expředsedkyni Soudcovské unie chybí titul JUDr.

Kritika prezidentovy nominace

Předseda výboru Goláň také zmínil, že se mu nelíbil způsob nominace, která přišla od prezidenta Petra Pavla. O Baxovi a Zemanové se jako o kandidátech podle něj mluvilo už před prezidentskou volbou.

„Překvapilo mě, když se v nominaci stalo přesně to, co se předpovídalo. Přišlo mi, že je to připravené a že pana prezidenta obešli,“ poznamenal. Pavel ale něco takového odmítl: „Konečné rozhodnutí, jaké jméno do Senátu pošlu, je na mně.“

Definitivní verdikt, kdo se stane ústavním soudcem, je nyní v rukou všech 81 senátorů. Jména nominantů má plénum probírat 31. května. Hraba odhaduje, že výsledky budou těsnější než rozhodnutí výboru.

Ústavně právní výbor Tomáš Goláň (ODS) – předseda

Michael Canov (SLK) – místopředseda

Jan Holásek (nez. v klubu SEN 21 a Piráti) – místopředseda

Hana Kordová Marvanová (za ODS, KDU-ČSL a TOP 09) – místopředsedkyně

Zdeněk Hraba (za ODS) – člen

Jitka Chalánková (nez. v klubu ODS a TOP 09) – členka

Daniela Kovářová (nez.) – členka

Zdeněk Matušek (za ANO a ČSSD) – člen

Miroslava Němcová (ODS) – členka

Ivana Váňová (KDU-ČSL) – členka