Kühna přízeň těší, ale upozornil, že navrhnout ho musí Zeman. U Ústavního soudu by ho rád viděl i Antl

Jedno z patnácti míst na Ústavním soudu je volné už přes půl roku. Prezident Miloš Zeman tam chtěl vyslat právníka Aleše Gerlocha. Návrh ale v Senátu narazil, když Gerloch získal jen 19 z 64 odevzdaných hlasů. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský by mezi soudci rád uvítal profesora práva a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Praha 19:00 14. srpna 2019

Prezident Zeman kandidaturu nabídl znovu Aleši Gerlochovi, který se ale zatím nerozhodl. „S ohledem na to, jak Senát v březnu rozhodl o kandidatuře pana profesora Gerlocha, si nemyslím, že by bylo moudré tu nominaci opakovat,“ poukázal v rozhovoru předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Podle Rychetského by měla mít hlava státu respekt před politickou vůlí horní komory. Za vhodného kandidáta označil právníka a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna.

„Je profesorem pražské právnické fakulty. Je už asi 12 let zastupujícím soudcem ad hoc Evropského soudu pro lidská práva. Myslím si, že to byl v tuto chvíli asi skutečně velmi kvalitní kandidát,“ vysvětluje Rychetský.

„Nominace je v rukou prezidenta. Těší mě to, ale nechci to komentovat,“ řekl Kühn a uvedl, že nabídku od prezidenta nedostal.

Prezident je na dovolené

Pražský hrad na otázky, jestli prezident nominaci Kühna zváží a zda o tom bude chtít s předsedou Ústavního soudu mluvit, neodpověděl. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček napsal, že je na dovolené. „Dovolenou má i pan prezident, proto neočekávejte odpověď.“

Prezidentovu nominaci posuzují nejdřív senátní výbory. Následně o kandidátovi na ústavního soudce rozhoduje celá horní komora v tajném hlasování.

Se jménem Zdeňka Kühna by neměl problém předseda ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl za ČSSD.

„Já to slyším poprvé, a když se nad tím zamyslím, tak to není špatný kandidát uvažovaný, a pokud o něm vím, tak je to erudovaný právník, který by zcela nepochybně splňoval veškerá kritéria daná Ústavou pro tuto nominaci,“ říká.

Prezident a předseda Ústavního soudu, případně i šéf horní komory by podle Antla měli další nominaci předjednat. Připomíná, že v minulosti prezident Zeman kandidáty na ústavní soudce se zástupci justice konzultoval.

„Je chybou, že se od toho ustoupilo. Pokud vím, tak i pan prezident měl výběrové komise, kde kandidáti předstupovali před nejvyššího státního zástupce, představitele Nejvyššího soudu a to tak, že skutečně i byli dotazováni, aby se ověřilo, jestli kvalifikačně splňují takové předpoklady. Je to škoda, protože Ústavní soud je potřeba doplnit a měla by být vstřícnost všestranná,“ dodává Antl.

Předseda horní komory Jaroslav Kubera z ODS považuje za klíčové, aby prezident přišel kandidáta do Senátu osobně představit. Zatím ale Zeman nikoho nenavrhl.