Soud pracoval s nelegálními důkazy, Babišova pozice se procesně velmi zhoršila, říká ústavní právník

„Výpovědi bývalých agentů StB byly nelegální a soudy na ně neměly vůbec brát ohled," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odborník na ústavní právo a místopředseda Legislativní rady vlády Aleš Gerloch ke slovenské kauze šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Soudí se o to, zda byl jako agent veden ve svazcích komunistické tajné policie oprávněně, či nikoli. Jeho případ se nyní vrací na začátek. Má šanci se ještě očistit? Rozhovor Praha / Bratislava 9:35 13. října 2017

Co rozhodnutí slovenského Ústavního soudu z procesního hlediska znamená?

Znovu se bude jednat od začátku. Ústavní soud viděl procesní nedostatky a ty se musí dle jeho pokynů zohlednit a odstranit. Čili Ústavní soud nerozhodl ve věci samé, ale rozhodl o tom, že se má případ znovu projednat.

Případ se tedy vrací ke Krajskému soudu v Bratislavě, který by se měl verdiktem Ústavního soudu řídit.

Je to tak. Měl by se řídit právním názorem, který je vysloven v rozsudku. Vyhází se z toho, že ústavní soudy jsou tzv. kasační soudy. To znamená, že nerozhodují samu věcnou otázku - tedy až na některé výjimky -, ale zjišťují, jestli rozhodnutí jsou, nebo nejsou ústavní. Ta rozhodnutí, která považují za neústavní, pak ruší a případ se znovu projednává.

Ústavní soud zdůvodnil zrušení verdiktu v případu mimo jiné tím, že žalovaným neměl být Ústav paměti národa. Co si o tom myslíte? Měl by tedy krajský soud žalobu Andreje Babiše zamítnout?

Je to možné. Ten, kdo je žalovaný, ale může být se souhlasem soudu samozřejmě změněn. Třeba na ministerstvo vnitra nebo Slovenskou republiku. Pokud k tomu nedojde, tak by to potom vedlo k zamítnutí žaloby. Je to určitě jedna z eventualit, která může nastat.

Myslíte, že je to i nejpravděpodobnější eventualita? Tedy, že krajský soud Babišovu žalobu zamítne?

V zásadě ano. Soud sám o sobě nebude měnit strany řízení. To je věc žalobce, aby vymezil, kdo je žalovaný. Na druhou stranu i nejvyšší soud potvrdil, že to není úplně jednoznačné. Žalobce tak může žádat změnu, protože teprve nyní se tato otázka ujasnila. Myslím si, že v zásadě je to Slovenská republika, kdo je žalován. Jednotlivé složky státu jako Ústav paměti národa nebo ministerstva nejsou samy subjekty práva. V podstatě tak žalujete Slovenskou republiku někým zastoupenou.

Nezákonné důkazy

Soud argumentoval i tím, že svědci měli být zbaveni mlčenlivosti.

I toto lze u krajského soudu odstranit. Zas je ale otázka, zda se to bude navrhovat. Může i dojít k tomu, že se zproštění mlčenlivosti odmítne.

Co říkáte na to, že ke zproštění mlčenlivosti u hlavních svědků vůbec nedošlo?

Tady mělo zproštění mlčenlivostí být, k výpovědi se tak nemělo přihlížet. Je to jako, když použijete nezákonné důkazy. Třeba odposlechy, které nebyly soudem nařízeny, a soud je pak připustí, i když byly nelegální. Obecně platí, což tady asi hrálo roli, že nezákonné důkazní prostředky nemají být připuštěny a nemá k nim soud ani jiný orgán aplikující právo přihlížet. A pokud k tomu dojde, je to vada řízení.

Když se ještě vrátím k aktuálnímu verdiktu: ústavní soud nerozhodoval o tom, zda byl Andrej Babiš v seznamech tajné komunistické policie veden oprávněně, nebo neoprávněně. Vrátil ale věci do původního stavu: Babiš je tedy veden jako agent StB. Otázku oprávněnosti by měla tedy řešit až nová žaloba.

To říkáte přesně. Jedna věc je, jestli je něco někde vedeno, a druhá, zda je to oprávněné.

Existují prostředky, kterými by se Andrej Babiš mohl nyní proti verdiktu ústavního soudu bránit?

V dané chvíli ne. Teď se rozhodlo a bude se čekat na další postup. Prostředky teď nemá tím spíš, že nebylo rozhodnuto, že byl vědomým spolupracovníkem. Takže ani nemá, co by přesně napadal.

Myslíte, že má Babiš šanci se ještě očistit?

To asi ano. Jeho pozice se ale procesně velmi zhoršila. Může mít ale nové konkrétní důkazy. Třeba že v době, kdy měl někde jednat, byl někde jinde a podobně. Dokazování do značné míry poběží znovu.