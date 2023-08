Pokud spravedlnost přichází pozdě, už to nemusí být spravedlnost, říká nová ústavní soudkyně Křesťanová

Prezident Petr Pavel v úterý na jmenoval ústavní soudkyní dosavadní místopředsedkyni pražského městského soudu Veroniku Křesťanovou. Ta je třetí ženou v aktuální 14 členem sboru ústavních soudců. Proč chce ve funkci jednat rychle a odvážně? „Jsem přesvědčena o tom, že pokud spravedlnost přichází v rozumné lhůtě, tak je o to silnější. A pokud přichází pozdě, už to ani nemusí být spravedlnost,“ říká Křesťanová. Rozhovor Praha 20:08 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soudkyně Veronika Křesťanová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste už v úterý dopoledne přímo na Pražském hradě dostala od předsedy ústavního soudu Josefa Baxy některé dokumenty. Znamená to, že už během odpoledne studujete případy, kterými se budete od středy zabývat?

Je to tak. Ve středu ráno už jedu na plénum Ústavního soudu, kde se účastním projednávání a rozhodování některých věcí.

Na jaké kauzy se u Ústavního soudu nejvíc těšíte?

Domnívám se, že soudce se asi netěší nebo ne-netěší na žádné věci, že je třeba ke každému případu přistupovat nepředpojatě, s otevřenou hlavou, studovat ho a řešit to, co je jeho úkolem. To znamená ústavnost.

V tomto ohledu vám nemohu odpovědět, že se na něco těším nebo netěším. Jsem na práci zvědavá a jsem otevřená novému vnímání výkonu profese.

Já jsem si říkal, vzhledem k vaší kariéře, jestli některé oblasti práva vám nejsou výrazně bližší než některé jiné. Spíše tak jsem to myslel.

Samozřejmě jsou věci, které jsou mi blízké, některé jsou mi vzdálené. Je to tak, že po 30 letech výkonu praxe, kdy se člověk soustředí na civilní právo, v té oblasti samozřejmě získá určité znalosti.

Ano, je to tak, že ty jsou mi bližší. Já můžu být větším přínosem z pohledu soukromého práva. Autorské právo, mediální právo, ochrana osobnosti, to jsou oblasti, ve kterých jsem se profilovala. Ale současně si troufám říct, že mám nějaké právní uvažování, které jsem snad schopna vnášet i do oborů, kterým jsem se nevěnovala.

Vy jste po svém jmenování řekla, že chcete být odvážná a zároveň zdrženlivá, rychlá, ale ne zbrklá. Dala jste si ještě nějaká předsevzetí?

Mít čas na rodinu a na blízké.

K tomu, co jste řekla – odvážná, zdrženlivá, rychlá, ale ne zbrklá – na první pohled to možná zní trochu jako chytrá horákyně. Jak se toto dá zvládnout? Co si pod tím představit?

Mám zkušenost, že některé věci se vám na první pohled zdají jasné. Je to i zkušeností, kterou sdílím s advokacií z akademické půdy. Některé věci, když je necháte uležet, se vám opravdu vyjeví v souvislostech. Hovoří tady ze mě zkušenost. To znamená, že rychlost ne vždy znamená správnost.

Zároveň jsem přesvědčena o tom, že pokud spravedlnost přichází v rozumné lhůtě, tak je o to silnější. A pokud přichází pozdě, už to ani nemusí být spravedlnost.

Zkušenosti z advokacie

Vy jste mluvila o svých zkušenostech. Pan prezident i v úterý zdůraznil, že nejste celou svou kariérou soudkyní, do roku 2010 jste byla advokátkou. Považujete to ve své nové pozici za výraznou výhodu, že máte zkušenost jak z role advokátky, tak z role soudkyně?

Nevím, jestli bych hovořila o výrazné výhodě, ale vnímám jako cennou každou zkušenost, kterou člověk v životě má. Vnímám jako cenné zkušenosti hovory s lidmi, kteří nevykonávají právní profesi, a to v souvislosti s tím, že justice je ne vždy srozumitelná, že mají výhrady k tomu, jak se něco rozhodlo.

Je to výrazem třeba jejich neporozumění. Takže to chápu i tak, že jako advokát vnímáte soudy jinak, než když jste soudcem.

Vy můžete mít klidné spaní ohledně předlistopadové minulosti, protože jste dostudovala práva v roce 1992. Jak se díváte na spory ohledně jmenování, respektive nejmenování Roberta Fremra? Myslíte si, že by jeho jmenování poté, co se o jeho rozsudcích z 80. let dozvídáme v médiích, mohlo poškodit reputaci Ústavního soudu?

Myslím si, že je to otázka nikoliv na mě, ale primárně na pana prezidenta. Sama vnímám tu situaci – a je to asi dáno i tím, že jsme společně s doktorem Fremrem procházeli tím nominačním procesem. Předpokládám, že se ty souvislosti vyjasní. A zdá se, že jednak se už dostávají do médií informace o těch rozsudcích, ale pak se k nim dostávají i nějaká vysvětlení. Takže tolik za mě.

Nadcházející výzvy

V posledních dnech jsme v řadě rozhovorů mluvili o tom, co nově jmenované ústavní soudce a nového předsedu Ústavního soudu čeká. Třeba Pavel Rychetský mluvil o výzvách v podobě rozhodnutí souvisejících s klimatickou změnou a o tom, že politici v tomto směru možná budou „alibisticky“ nechávat rozhodnutí na Ústavním soudu.

Právní filozof Jiří Přibáň včera mluvil o rozhodnutích spojených s rozvojem umělé inteligence, s tím, že možná půjde o tu největší výzvu. Co považujete vy za největší výzvu pro Ústavní soud a ústavní soudce v příštích letech?

Já nejsem příznivec velkých slov jako „největší výzva“. Osobně se možná trochu přízemně domnívám, že nás čeká na Ústavním soudu i taková rozhodování, jako jsou obyčejné občanskoprávní věci, protože nový občanský zákoník máme sice z roku 2014, ale teprve teď vyšší a nejvyšší soudy řeší otázky, které s ním souvisí.

Takže si myslím, že to bude velký úkol, který Ústavní soud v nejbližší době čeká. A souvisí s tím samozřejmě i otázky umělé inteligence, některé kulturní otázky, otázky životního prostředí. To je téma, které v nejbližší době čekám a na jehož rozhodování se ráda budu podílet.

Vy jste už řekla, že byste si chtěla i v té nové pozici udržet pedagogickou činnost. Dá se to stíhat?

Doufám, že ano. Pro mě pedagogická činnost vždycky byla spíše vedlejší, ale zároveň vždy strašně cenou činností, která pro mě znamená schopnost nebo možnost získávat informace, nikoliv je jen sdílet. Doufám, že si na ni čas najdu, i kdyby to mělo být víceméně ve volném čase.