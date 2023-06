Pavel na ústavní soudkyni navrhl Křesťanovou. Její specializací je ochrana osobnosti i mediální právo

Novou ústavní soudkyní by mohla být místopředsedkyně Městského soudu v Praze Veronika Křesťanová. Prezident Petr Pavel v pátek zaslal její nominaci do Senátu. Horní parlamentní komora to oznámila na twitteru. Senátoři mají o svém souhlasu s nominací rozhodnout do dvou měsíců.

