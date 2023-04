Prezidentův poradce Kysela: Pokud bychom sestavili Ústavní soud bez žen, ochudí ho to a zazní kritika

Hodně se mluví o pestrosti, pokud jde o obsazení Ústavního soudu. Co všechno váš konzultační tým v tomto směru bude zohledňovat? Bude to pohlaví, věk, aby tam byli akademici, soudci, advokáti? Nebo budete zohledňovat i názorovou orientací, jestli je někdo liberál, konzervativec, pravicově nebo levicově zaměřený?

Vzhledem k tomu, jakou agendu mají, záleží hodně na tom, jak je společnost vnímá. To se může v čase měnit. U nejvyššího soudu Spojených států bylo evidentní, že poměrně dlouhou dobu nikomu nevadilo, že to jsou postarší bílí muži a všichni jsou protestanti.

Společnost se mění a vnímá určité nároky na legitimitu nebo rozrůzněnost. Pak se začalo brát v potaz, že by tam třeba mohl být Žid, katolík, barevný soudce nebo žena. A podíváte-li se na to, jak vypadá česká společnost, tak se mi zdá, že tlak na rozrůzněnost je poměrně silný. A ve chvíli, kdy byste ho nebral v potaz, tak to soud může poškodit.

Z kritérií je to evidentně téma genderové. Pokud bychom sestavovali Ústavní soud, na kterém nebudou žádné ženy, tak ho to zatíží poměrně významnou kritikou, a taky ochudí o určité perspektivy. Některá kritéria jsou ale objektivizovatelná.

V zásadě poznáte, kdo je muž nebo žena, nebo poznáte, z jakého profesního prostředí přichází. Jestli je to soudce, akademik, jestli se zabývá spíše ústavním, trestním, občanským právem. A pak jsou kritéria, která jsou důležitá, ale už úplně exaktně je nepoznáte.

Asi byste neměl mít soud složený kompletně z konzervativců, socialistů, liberálů. Jenomže ne u každého to poznáte, protože ne každého dobře znáte. Když jste publikující a mluvící akademik, zanecháváte poměrně hodně stop. Když jste soudce v našich poměrech kontinentální justice, tak zase tolik stop, na základě kterých můžeme usoudit mimo prostředí třeba Nejvyššího správního soudu, jaký vlastně jste, není úplně jednoduché.

Stejné jsou otázky o vztahu k právu. Je pro vás jako pro právníka rozhodující text zákona, mezinárodní smlouvy, ústavy, nebo jste orientovaný spíše na spravedlnost? Jde vám o individuální lidské osudy anebo o systémové principy? Tak to je celá řada různých faktorů, které se zkrátka nedají exaktně změřit.

Takže to, co my děláme, určitě není laboratorní experiment, ale jsou to zkrátka věci, které berete v potaz tak, abyste neměl soud složený ze samých bojovníků za individuální spravedlnost, ale stejně tak, aby nebyl složený z lidí, kterým individuální osudy připadají nezajímavé.