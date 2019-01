Muž kvůli tmavé panence poslal do školky anonymní e-mail, se stížností u Ústavního soudu neuspěl

Ústavní soud odmítl stížnost muže, který ve školce našel panenku s tmavou pletí a napsal kvůli tomu ředitelce anonymní e-mail. Vyhrožoval, že pokud panenku jako „nechutný způsob propagandy multi-kulti“ neodstraní, zveřejní fotky a udělá školce špatnou reklamu. Následné trestní stíhání pro podezření z vydírání žalobci podmínečně zastavili a stanovili roční zkušební dobu, zjistila ČTK z usnesení ÚS. Brno 10:28 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsme v České republice a jsme bílý. Nehodlám tento nechutný způsob propagandy multi-kulti v žádném případě tolerovat!!“ napsal muž v e-mailu. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay

S podmíněným zastavením stíhání muž sice zprvu souhlasil, poté ale obhajoba prosazovala úplné zastavení.

I ve stížnosti obhajoba zopakovala, že odeslání e-mailu nepovažuje za trestný čin. Soud se ale přiklonil k názoru žalobců, podle kterých čin vykazoval znaky vydírání. Ředitelce, která zodpovídá za bezpečnost dětí i za dobrou pověst školky, muž hrozil „velmi nelichotivou reklamou“.

„Takovému hodnocení nemůže ÚS nic vytknout, zvláště s přihlédnutím k celkovému rasově nenávistnému kontextu stěžovatelova jednání,“ stojí v usnesení dostupném v soudní databázi.

‚Propaganda multi-kulti‘

Stíhání začalo v listopadu 2017. Podle vyšetřovatelů muž zaslal ředitelce školky, kam chodily jeho děti, anonymní e-mail, ve kterém se pohoršoval nad panenkou, která „nemá přirozenou středoevropskou barvu“. „Jsme v České republice a jsme bílý. Nehodlám tento nechutný způsob propagandy multi-kulti v žádném případě tolerovat!!“ napsal v e-mailu.

Také uvedl, že jestli má ředitelka potřebu propagovat multi-kulti, má se vydat na Západ. E-mail obsahoval výhružku, že pokud ředitelka nezjedná nápravu, zveřejní fotku panenky na sociálních sítích. „Berte to jako první a poslední přátelské upozornění. Situaci si osobně zkontroluji,“ napsal rodič.

Při výslechu se přiznal a řekl, že e-mail napsal ze strachu o své děti. Neustále prý viděl v médiích, že se sem „valí nelegální imigranti, kteří napadají lidi“. Na dotaz, proč jej panenka tolik rozlítila, odpověděl, že je to „tou situací, která nám je předkládána politiky, médii, kdy jsou potlačovány křesťanské hodnoty v zájmu větší ochrany práv menšin“.

Od případného zveřejnění fotky panenky na facebooku prý „čekal nějaké lajky“ a chtěl vyvolat diskusi, nic jiného. Své jednání označil za největší hloupost svého života, vyjádřil lítost a policii předal omluvný dopis pro ředitelku.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město rozhodlo o podmíněném zastavení trestního stíhání a stanovilo roční zkušební dobu. Podle žalobců se muž přiznal a všeho litoval, na druhou stranu čin nese veškeré znaky vydírání. Žalobci také muže upozornili na to, že rozhodnutí je prozatímní a podmínečné. Pokud by se ve zkušební době neosvědčil, pokračovalo by stíhání podáním obžaloby.