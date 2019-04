Ústavní soud odmítl stížnost záchranky. Musí platit odškodné za odvoz novorozence proti vůli matky

Ústavní soud odmítl stížnost jihomoravské záchranky, která v roce 2010 přes nesouhlas rodičů odvezla novorozence po domácím porodu bez komplikací do porodnice. Justice přiznala matce a dítěti právo na omluvu a odškodnění. Na usnesení z neveřejného jednání upozornila Liga lidských práv. Informaci potvrdila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Usnesení soudu záchranná služba respektuje, stojí však za tehdejším postupem lékaře. Brno 19:58 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud v Brně (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Případ je podle Ligy významný tím, že přináší do českého práva respekt k autonomii jednotlivců a odmítnutí lékařského paternalismu přetrvávajícího z minulého režimu,“ uvedl za Ligu lidských práv Dan Petrucha.

Na stranu rodiny se v letitém sporu postavil Krajský soud v Brně. Přiznal matce a dítěti celkové odškodnění 100 tisíc korun. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pochybení popírala, její vedení hájilo rozhodnutí lékaře například s odkazem na podmínky v domácnosti, kde se dítě narodilo.

Ústavní soud podle Ligy lidských práv potvrdil, že nebylo prokázáno bezprostřední ohrožení dítěte na životě a na zdraví. Nenastaly ani jiné naléhavé důvody, pro které by dítě mělo být okamžitě, i přes nesouhlas matky, převezeno do porodnice.

‚Nejednali bychom jinak‘

„Usnesení Ústavního soudu, o kterém jsme byli informováni ze strany médií, respektujeme. Za tehdejším postupem našeho lékaře si stojíme, ani dnes bychom nejednali jinak. Pokud bychom totiž zvolili opačný postup a dítě do nemocnice k vyšetření neodvezli, mohlo dojít k ohrožení jeho zdraví či života. A dnes bychom mohli čelit žalobám za to, že jsme se o dítě nepostarali,“ uvedla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

„Ohrožení života či zdraví dítěte by mohlo mít nesrovnatelně závažnější následky, které by na rozdíl od následků za zásah do soukromí rodiny již nešlo zvrátit či zmírnit. Zdraví dítěte pro nás bylo, je a bude vždy na prvním místě,“ dodala Albrechtová.

Podle soudu je v případě odnětí dítěte matce proti její vůli ihned po narození nutné prokázat existenci zvláště naléhavých důvodů pro takový postup. Všechny případy je pak nutné hodnotit individuálně.

Rozhodnutí Ústavního soudu podle usnesení neznamená, že pro zdravotníky je vhodnější v případě ohrožení života a zdraví dítěte nezasahovat, aby se vyhnuli odpovědnosti za případný neoprávněný zásah.

„Takový výklad nelze v žádném případě akceptovat a předmětná kauza, probíhající již od roku 2010, svědčí právě o náročnosti posuzování daných otázek a o nutnosti individuálního přístupu,“ stojí v usnesení.