Důchodová reforma platí, potvrdil Ústavní soud. ANO kritizovalo obsah novely i způsob schvalování

Návrh týkající se zrušení důchodové reformy podepsalo 71 poslanců, za které jednali předsedkyně sněmovního klubu ANO Alena Schillerová a právní zástupce David Rašovský.

Opoziční ANO kritizovalo proceduru schvalování novely. Poukázalo například na předčasné ukončení rozpravy ve všech třech čteních ve Sněmovně za situace, kdy byly přihlášeny ještě desítky poslanců.

„Koaliční většina zneužila své převahy nad opozicí a vykládala jednací řád Poslanecké sněmovny účelově a svévolně,“ stálo v návrhu.

Podle Ústavního soudu však menšina, tedy opoziční poslanci, měli možnost vyjádřit svůj názor. S podobnou argumentací ohledně schvalování ANO už několikrát neuspělo u jiných zákonů, kdy Ústavní soud poukázal na opoziční obstrukce a nemožnost je prolomit.

ANO napadlo také dvě obsahové části důchodové reformy. Šlo o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a zúžení okruhu profesí, které mají nárok na dřívější penzi bez krácení pobírané částky.

Schillerová: Cítím zklamání

Jde o čtvrtý takový návrh ANO ohledně důchodů, všechny byly dosud neúspěšné. „Rozhodnutí Ústavního soudu je potřeba respektovat. Nebudu zapírat, že už počtvrté cítím zklamání,“ uvedla Schillerová pro Českou televizi.

A dodala, že jednací řád Sněmovny by ANO upravit nechtělo. Po změnách dlouhodobě volá právě Ústavní soud.

„Nemyslím si, že je to nutné. Jednací řád je zákon, ale je velmi modifikován různými zvyklostmi. A když v něm upravíte něco, objeví se vám jiná zvyklost. Takže je to o kultuře a komunikaci, a ta v tomto parlamentním období nebyla dobrá,“ uvedla Schillerová.

‚Bez reformy by to nešlo‘

Šéf lidovců Marek Výborný hnutí ANO kritizoval. „Hnutí ANO nehledí na to, jestli budou mít lidé v budoucnu důstojné důchody a celý systém bude udržitelný pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky. Hlavní je pro ně získat krátkodobou popularitu, bez ohledu na to, co to udělá s veřejnými financemi nebo budoucností mladé generace,“ napsal na sociální síti X.

A ke kritice se přidal i lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka: „Kdyby hnutí ANO věnovalo stejnou energii spoluvytváření důchodové reformy jako psaní neopodstatněných stížností a nekonečným obstrukcím, udělalo by lépe.“

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, která zároveň stojí v čele TOP 09, zdůraznila, že ANO prohrálo u Ústavního soudu už sedmkrát. „Dnes opět soudem potvrzeno, že vládní většina jednala v souladu s ústavním pořádkem,“ reagovala na sociální síti X.

Rozhodnutí Ústavního soudu Jakuba Michálka z Pirátů nepřekvapilo. „Jestli chceme v budoucnu vyplácet důstojné výše důchodů, tak musíme systém dostat do rozumných čísel. A bez důchodové reformy by to určitě nešlo,“ komentoval rozhodnutí Ústavního soudu pro server iROZHLAS.cz Jakub Michálek z Pirátů.

Lucie Šafránková z SPD uvedla, že rozhodnutí hnutí respektuje, nicméně s ním nesouhlasí. „Zároveň mě ale velmi mrzí, že když jsme poněkolikáté vyzývali hnutí ANO s tím, že připojíme i naše argumenty k ústavní stížnosti, respektive na zrušení části zákona, tak to hnutí ANO odmítlo a opět to podalo samo,“ stěžovala si na nespolupráci.

Důchodovou reformu schválila Sněmovna loni, platí od letoška. Novela počítá například s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí či dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie. Jednotlivá ustanovení nabydou účinnosti postupně až do roku 2027.