Nedošlo k porušení práva na život, rozhodl Ústavní soud v případu ženy, kterou lékaři neresuscitovali

Zdravotníci by měli s pacienty na sklonku života i jejich blízkými více komunikovat, měli by jim dát možnost vyslovit svá přání ohledně resuscitace v beznadějné situaci. Plyne to z nálezu Ústavního soudu. Zamítl sice stížnost pozůstalých po ženě, kterou zdravotníci ve svitavské nemocnici po srdeční zástavě neresuscitovali, ale poukázal na nedostatky. Smrt je součástí života, ale nemluví se o ní, což je chyba, řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

