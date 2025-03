Ústavní soud zrušil rozsudek nad Vrabelem o šíření poplašné zprávy. Výrok byl spíše politickým projevem

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad Ladislavem Vrabelem, jenž dostal peněžitý trest za tvrzení o plánovaném českém jaderném útoku na Rusko. V nálezu zdůraznil „kardinální význam svobody projevu“. Pokud se v boji za demokracii obětuje svoboda projevu, nebude už za co bojovat, uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Vrabel úterní rozhodnutí označil za fantastické. „Lidé mají znovu svobodu slova, a to všichni,“ řekl novinářům. Brno 12:09 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obvodní soud pro Prahu 1 původně Ladislavu Vrabelovi za šíření poplašné zprávy v dubnu 2023 uložil 4 měsíce vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku | Zdroj: Profimedia

Soud v nálezu připustil, že stát a společnost musí čelit dezinformacím, ale zároveň přitom musí chránit svobody lidí. Ke kriminalizaci je třeba přistupovat s velkou obezřetností, rizika jsou příliš vysoká, míní ÚS. Vrabelova kauza se vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Vrabel tvrdil, že Česko plánuje zaútočit jadernými zbraněmi ze stíhaček, a varoval před odvetným ruským útokem. „Takže jestli vám nedochází, o co se snaží paní ministryně Jana Černochová, a nechává vás to klidně sedět na židli, tak seďte na gauči a užijte si těch posledních pár měsíců života,“ řekl Vrabel v živém vysílání na sociálních sítích. Česko nemá jaderné zbraně. Černochová je ministryní obrany za ODS.

ÚS poukázal na to, že Vrabelův výrok byl spíše projevem politické povahy, který má navzdory prvkům dezinformace blíže k názorovému soudu či hodnocení než ke konstatování faktu. Vrabel totiž kritizoval plánovaný nákup letounů F-35, které jsou schopné nést jaderné hlavice. Projev tak nelze jednoduše prohlásit za nepravdivý ve smyslu skutkové podstaty šíření poplašné zprávy, uvedl Langášek. Podle ÚS jsou ústavně chráněny i politické názory nadnesené a přehánějící, přičemž jsou ve veřejné debatě poměrně běžné.

Výrok vytržený z kontextu

„Opravdová demokracie musí šíření takových projevů a podobných nesmyslů ustát, aniž by sahala do trestního zákoníku. K tomu trestný čin šíření poplašné zprávy opravdu neslouží,“ řekl Langášek. Nález přijal tříčlenný senát, kde zpravodaje Langáška doplňovali ještě Jan Wintr a Jaromír Jirsa.

V ústavní stížnosti Vrabel tvrdil, že výrok je vytržen z kontextu. Šlo prý o nadsázku a vyjádření názoru. Vrabel také zpochybnil, zda výrok mohl vyvolat strach, protože prý lidé sotva uvěří tomu, že by česká vláda mohla rozpoutat jadernou válku.

„To, co jsem kritizoval, je nákup letadel F-35. Celé to ostatní okolo, co bylo vytržené z kontextu, bylo odůvodňování, proč od začátku nesouhlasím s tímto nákupem,“ řekl v úterý Vrabel.

Obvodní soud původně Vrabelovi uložil čtyři měsíce vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Městský soud v Praze verdikt zmírnil na peněžitý trest 10 000 korun. Nejvyšší soud dovolání odmítl. Vycházel z toho, že svobodu projevu nelze zneužívat k šíření poplašných zpráv.

V minulých letech pořádal Vrabel protesty proti vládní politice, některých se zúčastnily desetitisíce lidí. Momentálně působí v hnutí Česká republika na 1. místě!