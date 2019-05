‚Vyhraju znovu.‘ Babiš podal ústavní stížnost na slovenské soudy kvůli kauze se záznamy StB

V Jiříkově před dvěma lety suverénně vyhrálo ANO. O víkendových volbách tu nedostalo jediný hlas

„Stejně by nám nic nepomohlo. Ty dědiny jdou úplně ke dnu. Není práce, obchod. Ten tady už kolik let není. Není to Jiříkov, jaký to byl,“ říká jedna z místních žen.