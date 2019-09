Byla by strašná ostuda, kdyby žaloba na prezidenta prošla sněmovnou a u soudu by neuspěla, říká Láska

„Senát udělal maximum možného,“ tvrdí Václav Láska ze senátorského klubu Senátor 21, iniciátor a spoluautor ústavní žaloby na prezidenta, kterou ve čtvrtek neschválila Poslanecká sněmovna. Měla její příprava smysl, když bylo zřejmé, že senátoři nemají k jejímu prosazení politickou sílu? I na to senátor odpovídal ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pořad byl natočen ještě před hlasováním poslanců. Praha 20:31 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Láska | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Snažení Senátu mělo smysl, nezávisí to na rozhodnutí sněmovny. Senát má svoji vlastní odpovědnost, a kdyby mlčel a o nic se nepokusil, legitimizoval by tím vlastně všechny sporné kroky prezidenta, které jsou uvedené v žalobě. A to nejen pro teď, ale třeba i pro budoucnost,“ je přesvědčený Láska.

„Další prezident, který přijde po Miloši Zemanovi, by si pak mohl říct, že všechno, co Miloš Zeman dělal, je v pořádku, protože proti tomu nikdo nezvedl hlas. Mohl by to kdykoli zopakovat a těžko by se mu dalo něco vyčítat a třeba by mohl i něco přidat,“ vysvětluje senátor.

Největší spor ve věcné rovině senátoři i odborná veřejnost vedli o to, zda má být zaměřena pouze na jeden nebo dva ložené případy, nebo zda má cílit na všechny sporné kroky Miloše Zemana. „I poté, co jsem dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) poslouchal všechna pro a proti, bych znovu lobboval za komplexní žalobu,“ tvrdí Láska.

„Ambicí žaloby je ukázat, že prezident systematicky a kontinuálně bortí ústavní pořádky v České republice. A to nemůžete dokázat na jednom skutku,“ vysvětluje s tím, že Ústavní soud by navíc nejspíš nezbavil prezidenta mandátu pro jeden skutek.

„Ani si nedovedu představit, že bych před veřejností obhajoval názor, že prezident má přijít o svůj mandát, protože odvolal-neodvolal ministra kultury,“ míní.

„Nejhorší scénář, za který bych se styděl a pro který bych odešel z politiky, by byl, kdyby žaloba prošla sněmovnou a pak neuspěla u Ústavního soudu. Hnát prezidenta k Ústavnímu soudu neoprávněně bych cítil jako obrovské osobní selhání.“

Bude žaloba číslo 2?

Sněmovna žalobu ve čtvrtek večer neschválila. Její podstatná část je podle Václava Lásky přesvědčena, že na prezidenta by zákonodárci „neměli sahat“. „Minimálně po dobu tohoto složení sněmovny jsou karty poměrně jasně rozdané,“ myslí si senátor.

Chystají se tedy senátoři podat ústavní žalobu na prezidenta znovu, pokud bude Miloš Zeman dál dělat sporné kroky? „Neměli bychom vypadat jako nespokojené, vzteklé děti, které chtějí za každou cenu dosáhnout svého,“ říká Láska, podle kterého už dal Senát současnou žalobou jednoznačně najevo, že takové jednání neschvaluje.

„Ale pokud by prezident přišel s typologicky jiným hrubým porušením Ústavy, které nebylo předmětem naší žaloby, pak by bylo správné se k němu znovu vyjádřit,“ míní Láska.

Přinesla debata v Poslanecké sněmovně o ústavní žalobě nějaké zajímavé momenty? Proč selhala politická řešení sporných kroků prezidenta Zemana? A jaké opodstatnění má existence Senátu v systému české demokracie?