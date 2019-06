O odvolání Zemana nám primárně nejde, říká iniciátor ústavní žaloby na prezidenta senátor Láska

Ve čtvrtek jste oznámil, že se vám podařilo sesbírat ten potřebný počet podpisů pod ústavní žalobu. Bylo to těžké?

Nakonec to bylo méně náročné, než jsem čekal. Myslel jsem, že budu muset absolvovat společně s dalšími kolegy, kteří mi v tom výrazně pomáhali z našeho klubu, daleko víc přesvědčovacích schůzek, ale nakonec se ukázalo, že ta žaloba je opravdu dobře napsaná, za to musím poděkovat jejímu autorovi, advokátu Pavlu Uhlovi. Hodně kolegů bylo přesvědčeno po přečtení textu samotné žaloby, takže nakonec to bylo o něco méně náročnější, než jsem čekal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Václavem Láskou

Oslovil jste všech 80 svých kolegů?

No, formálně jsem oslovil všechny kolegy, protože to považuju za slušnost.

To znamená, že jste jim napsal e-mail?

Přesně tak. Poslal jsem jim text té žaloby a všechny jsem poprosil, aby si žalobu přečetli a dali mi nějakou zpětnou vazbu, jak se k ní staví.

A potom jste se tedy scházel jenom s těmi, kdo reagovali?

Ano. Po tom prvním mailu přišla první vlna lidí, kteří řekli, ano, podepíšeme. Pár lidí naopak napsalo, že ne a z jakého důvodu. I toho si vážím, protože mi to vlastně usnadnilo to další vyjednávání, když jsme věděli, že někde tedy přes to nejede vlak a kolega má jiný názor. A pak se ozvala vlna kolegů, kteří řekli, zajímavý, ale chceme si o tom promluvit. A s nimi jsme to procházeli, vyjednávali.

Překvapil vás někdo ze senátorů nebo senátorek, ať už pozitivně, že jste nečekal, že podepíše a on podepsal, nebo naopak že jste si byl skoro jistý, že podepíše a nakonec tam ten podpis chybí?

Překvapil.

Kdo?

Ty pozitivní příklady vám řeknu, negativní vám neřeknu, protože mám takový styl přístupu k politice. Musím říct upřímně, že mě překvapila reakce některých kolegů z ODS, kde jsem nečekal příliš pozitivní reakce, také ty jejich první reakce vůbec na to naše oznámení byly negativní. Ale oni si opravdu tu žalobu někteří z nich poctivě přečetli a řekli, jo, ono je to napsaný dobře, my to podpoříme. Takže ty podpisy kolegů z ODS mě velmi příjemně překvapily, někteří kolegové, nebudu je jmenovat, ale...

Hrad podal trestní oznámení na senátora Lásku a Rekonstrukci státu kvůli údajnému ovlivňování soudců Číst článek

A naznačíte alespoň, z kterých klubů?

Ani nenaznačím. Ale od některých kolegů, kde bych očekával pozitivní reakci, nepřišla reakce vůbec žádná, vlastně dělali, jakoby se nic takového nedělo, vyhýbali se mi obloukem, na žádný z dotazů nereagovali a to mě překvapilo negativně, protože myslím, že takhle by se politika dělat neměla, takhle bychom mezi sebou neměli komunikovat. Ale ani nenaznačím, protože nemám rád v politice negativní ataky.

Když jsem se díval na seznam těch, kdo podepsali, tak jsem tam nenašel jméno předsedy Senátu, pana Kubery. S tím jste jednal?

Upřímně řečeno jsem očekával, že pan předseda ten podpis nepřipojí. Jednak znám trochu jeho názory, jednak vím, že on se z postu předsedy Senátu snaží udržovat dobré vztahy s Hradem a myslím si, že jeho podpis pod žalobou by takové jednání zmařil. Takže jsem očekával, že ten podpis nepřipojí a nejsem tím překvapen. Ani negativně, ani pozitivně.

V tuto chvíli tedy máte dost podpisů na to, aby se žalobou na prezidenta nebo proti prezidentovi musel zabývat Senát na své schůzi. Tam ale potřebujete ke schválení tři pětiny přítomných senátorů, to znamená, že těch 31, které teď máte podepsáno, nemusí stačit. Máte zmapováno, kolik hlasů byste teď aktuálně dostal, kdyby se zúčastnilo všech těch 81 senátorů?

Zatím ne úplně. My už teď víme, že máme dalších asi 10 kolegů, kteří řekli, že nepodepíšou, ale budou hlasovat pro.

Takže jsme na 41.

To berte přibližně, jo, protože to jsou hovory, na to nikdo nedá tzv. ruku, protože musí proběhnout ještě nějaká diskuse, budeme se o tom určitě hodně hádat nebo diskutovat na plénu.

To znamená, že budete přesvědčovat i další? Protože 41, kdyby byla plná účast, nestačí. Potřebujete 49.

Aby ty počty byly, tak máme 31 podpisů, pak plus minus 10 lidí vím, že je hodně nakloněno k tomu hlasovat pro a s ostatními budeme diskutovat. Vidím tam pořád prostor ještě pro další, které bychom mohli přesvědčit. Ale každopádně si myslím, že to hlasování bude hodně těsné.

'Rozhodnout musí soud'

Ve čtvrtek jste na tiskové konferenci také říkal, že cílem žaloby není sesadit současného prezidenta, že cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu. To jsou vaše slova. Mám tomu rozumět tak, že nechcete vyhrát u Ústavního soudu

No, výhra u Ústavního soudu by znamenala, že Ústavní soud by řekl, že prezident porušuje hrubým způsobem ústavu. O tom je ten spor.

‚A máme hotovo.‘ Senátoři v čele s Láskou dokončili ústavní žalobu na prezidenta Zemana Číst článek

No právě. A tím pádem ale, jestli jsem se dobře díval třeba do zákona o Ústavním soudu, do paragrafu 104, tak v tom případě automaticky prezident přichází o svou funkci, to znamená, že by Miloš Zeman musel skončit.

Samozřejmě, ale to je automatický následek ze zákona dán.

Dobře. Ale je to tedy výsledek toho, co děláte.

Dobře, ale vy jste se mě přece ptal na moji motivaci.

Ano.

Pokud jde o moji motivaci, tak nemůžete citovat paragrafy, to se musíte zeptat mě, co tím sleduju? A když se mě ptáte, co tím sleduju a co tím sledujeme s kolegy, tak naše primární motivace je, aby Ústavní soud stanovil pravidla pro výkon funkce prezidenta, protože my si myslíme, že prezident je hrubým způsobem porušuje a jediný, kdo může říct, máte pravdu, nemáte pravdu, je Ústavní soud. Proto jsme iniciovali tu žalobu.

To, že v případě, že by Ústavní soud skutečně konstatoval, že k hrubému porušení ústavy došlo, je s tím ze zákona spojeno ztráta mandátu, je prostě zákonný následek, ale to není naše primární motivace.

Dobře. Ale když víte, že to automaticky nastane, není trošku falešné říkat, že to nechcete?

Ne, není. Přece motivaci máte pro své jednání tady v hlavě a ne v paragrafech.

Co přesně je tedy obsahem žaloby? A jaké jí Václav Láska dává naději na úspěch? Poslechněte si celý rozhovor.