Ústecká zoo nemá místo na rozšiřování. Některá zvířata by mohla v budoucnu být u jezera Milada

U jezera Milada na Ústecku by mohla v budoucnu pobíhat zvířata ze zoologické zahrady. Počítá s tím plán Ústí nad Labem a kraje, který obě rady projednají na konci května. Mohlo by jít o nové využití bývalého uhelného lomu Chabařovice a podle hejtmanství by to mohla být zároveň ukázka transformace regionu - tedy přechodu od těžby uhlí k novému využití kraje. Ústí nad Labem 23:44 5. května 2025

„Ta představa, že se koupete v jezeře Milada a někde v dálce kolem probíhají ta stáda, je fascinující,“ komentuje plány na vysazení zvířat kolem jezera Milada hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.

Vlastní druhy zvířat zatím nechce komentovat. Plán ale počítá s několika fázemi rozvoje.

„Jsou tam jak zvířata, která byste takhle někde na pláni očekávali, tak i taková, která byste tam rozhodně nečekali – jsou skutečně zajímavá a exotická. Nebojte se ale, nesežrala by vás,“ dodává Brabec.

Typicky by mohlo jít o některá zvířata, která dnes lidé najdou třeba v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově.

Plán se zamlouvá i opozici

Jezero Milada by podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO mělo zůstat v přírodní podobě. „Nechtěli bychom, aby to sloužilo investičně pro nějaké hotely nebo pro soukromé bydlení. To, co jsme připravili se zoologickou zahradou, bychom chtěli veřejnosti představit jako záměr, který nám dává smysl,“ uvedl.

K myšlence na podobný rozvoj jezera Milada nemá problém ani opoziční ústecký zastupitel Richard Loskot z PRO!Ústí: „Je důležité, že je to jakýsi aktivizátor. My jsme rádi, že konečně se konečně začíná něco kolem Milady dít. Vnímám to jako zajímavý nápad, který stojí za to, aby se rozvinul.“

Ústecká zoologická zahrada zatím plány na možné vysazení zvířat kolem Milady komentovat nechtěla. Chce počkat, až plány na rozvoj jezera projídají na společném zasedání krajská a městská rada.