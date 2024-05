Ústecký hejtman: Blíží se jedno z našich nejtěžších rozhodnutí, a to kudy povede vysokorychlostní trať

Na konci června budou zastupitelé Ústeckého kraje jednat o vysokorychlostní železnici. Kraj bude totiž schvalovat změnu zásad územního rozvoje. „Stále vysvětlujeme lidem a starostům, že my jako kraj neurčujeme, kudy trať povede a jak bude vypadat, ani jaké bude mít technické parametry. Ale pouze schvalujeme koridor široký zhruba 100 metrů, kudy by trať mohla vést,“ říká hejtman Jan Schiller (ANO) pro Český rozhlas Sever. Rozhovor Ústí nad Labem 23:54 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimeda

V Ústeckém kraji se mluví o vysokorychlostní trati. O tom, kudy povede, kde budou zastávky a podobně. Jak se posunul tento projekt?

Je to obrovské téma v celém kraji. A nejvíc je to určitě téma v obcích na Litoměřicku, kde se o tom, že jim tam povede trať, dozvěděli asi před třemi lety. Původně měla jít jinudy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem o těžbě lithia a snaze o zachování terezínských památek

Bohužel Správa železnic vůbec nekomunikovala s nikým a jako kraj jsme museli vyvolat jednání tak, aby vůbec mluvili s obcemi a s lidmi, kteří tam žijí.

Teď tu je žádost Správy železnic o aktualizaci zásad územního rozvoje tak, aby si mohla vytyčit, kudy půjde koridor.

Stále vysvětlujeme lidem a starostům, že my jako kraj neurčujeme, kudy trať povede a jak bude vypadat, ani jaké bude mít technické parametry. Ale pouze schvalujeme koridor široký zhruba 100 metrů, kudy by trať mohla vést.

Nicméně to stejně vede k emotivním diskuzím, kudy to povede, že tady budou drnčet hrnky na poličkách a támhle bude potřeba shodit nějaký strom. A jde se skutečně do detailů s námi jako zástupci kraje. Ale my s tím nemáme až tak moc společného.

Vysokorychlostní tratě nepotřebujeme, říká právník. Investice se vyplatí, oponuje zástupce Správy železnic Číst článek

Je potřeba, a to se nám podařilo, přivést ke stolu ministerstvo dopravy. To bohužel zase vytvořilo další pracovní skupinu, která je úplně paralelní s tou naší a bohužel nám nepředává informace.

Takže místo toho, aby se to sjednotilo a zjednodušilo, tak se v tom udělal ještě větší zmatek.

Na posledním zastupitelstvu bude předložena aktualizaci zásad územního rozvoje a budeme o tom hlasovat. Správa železnic předložila tři varianty, kudy by trať mohla vést. A my jednu z těch variant zvolíme. Nebo nezvolíme žádnou, to se taky může stát.

Už máme avizováno, že to bude dlouhé zastupitelstvo, protože všichni starostové a spolky mohou vystoupit, mají na to právo. A když spočítáme, že každý má nějakých sedm minut, tak budeme v sále sedět do večera. Teprve pak budou zastupitelé hlasovat a rozhodovat.

Která z předložených variant je vám sympatická?

Zatím jsem viděl jenom podklady a to byly, když to zjednoduším, čáry na mapě. Ale neviděl jsem podklady jako dopad na životní prostředí nebo geologické rozbory.

Musím říct, že zatím mi není sympatická žádná trasa. Držel bych se původní varianty. To je můj osobní názor a nechci nikomu dávat jakýkoliv návod.

Naschvál posunuté kolíky? Správa železnic omylem navrtala plynovod, obec ji na něj přitom upozorňovala Číst článek

Také je rozdíl, jestli je někdo zastupitel třeba za Ústí nad Labem a někdo v Děčíně nebo v Mostě. Každý na to má jiný pohled.

Třeba v Ústí nad Labem došlo ke změně. Původně mělo být nádraží za městem, ale tam se rozhodli, že ho chtějí uprostřed města nebo na začátku. Mají k tomu své důvody, samozřejmě. Také se k tomu vyjadřují.

Uvidíme, co všechno zazní. Pozvaní jsou zástupce všech obcí, budeme připraveni na otázky. Myslím, že tohle bude jedno z nejtěžších rozhodnutí zastupitelů za celé volební období, co tam jsem.

Kdy toto jednání proběhne?

Je to 24. června. To bude běžné zastupitelstvo s běžnými body. A jako jeden z posledních bodů bude právě toto rozhodnutí o vysokorychlostní trati.



V předsálí budeme mít připravené obrazovky, aby lidé mohli přijít. Předpokládám, že to bude dlouhé jednání.

‚ Donutil jsem investora‘

Bude se těžit lithium na Cínovci?

Jestli se bude těžit, nebo ne, o tom musí rozhodnout investor. Každý, kdo se tomu trochu věnuje a dívá se na cenu lithia, jak se pohybuje na trzích a světových burzách, vidí, že je tam obrovský pokles. Takže je otázka, jestli se to vůbec vyplatí, a jak to má investor spočítané.

Pokud se těžit začne, může z toho Ústecký kraj vytěžit něco dobrého?

Já doufám, že ano. Je to další místo pro uplatnění jak pracovní, tak nových technologií. Z toho můžeme těžit. Zase se o nás bude mluvit jako o unikum. Protože lithium, dá se říct, máme v Česku jen tady a kromě nás je to ještě Sokolovsko. Ale u nás je jedno z největších úložišť.

Nese to s sebou ovšem i ne úplně kladné aspekty. To jsou ekologické dopady. Starostové zasažených obcí, u kterých by se mělo těžit a kde by měl být zpracovatelský závod, už se bouří a z těžby nejsou nadšení. Investor teď trochu pozměnil své plány. Víme proč a jak?

Víme proč. Protože jsem je k tomu donutil. A to tím, že jsem svolal pracovní skupinu ze starostů a ze všech, kterých se to týká.

Zpracovatelský závod lithia z Cínovce by mohl vzniknout u elektrárny v Prunéřově Číst článek

Investor tak byl nakonec nucen ustoupit z toho, že by byl výrobní závod v Újezdečku. Jsme rádi, že to tak je, že našli další variantu. A jak nám oznámili na poslední pracovní skupině, tak by měl být tento závod v Prunéřově, kde se zbourala stará elektrárna.

Tam nebude závod nikomu vadit, nikoho nebude obtěžovat. A dá se říct, že jsme tím zachránili kus unikátní přírody tady na Teplicku.



Tohle je ale pouze jeden ze střípků celé mozaiky. Protože tam bude potřeba upravit, a o tom ještě diskutujeme, i lanovou dráhu, kterou se to bude převážet. Budou potřeba posílit vlakové spoje a tak.

První krok je dobrý. A uvidíme, jak budeme pokračovat dál tak, abychom zachránili co nejvíc. Těžba samozřejmě vždy zasáhne nějaké území.

Já ještě potřebuji odpovědi na další otázky. Třeba kolik tam bude pracovníků, kde budou bydlet, jak tady budou žít, jestli máme posílit školy, školky, lékařskou péči. Je toho ještě spousta.

V jeho obci se má zpracovávat lithium. ‚Až teď jsme se dozvěděli o tisících tunách kyseliny,' namítá starosta Číst článek

Když se vrátím k ekologické a stavební zátěži krajiny. Tlačíte na investora, aby se dolovalo štolou – a ne mohutnou otvírkou nahoře na kopci, která zničí Sedmihůrskou vyhlídku?

Ano. Lithium je tak hluboko, že jinak než štolou to nepůjde. Samozřejmě se ještě musí udělat první průzkumné vrty a zpracovat studii proveditelnosti. To budeme projednávat na naší regionální stálé konferenci.

Na tento výzkum a na přípravné práce by měl investor získat práce z fondu Spravedlivé transformace.

A pak se teprve uvidí, jakým způsobem budou těžit a jaká vůbec bude výtěžnost horniny. Protože lithium je rozprostřené tak, že nebude úplně jednoduché ho dostat ven. A určitě to nepůjde povrchovou těžbou, ale důlní.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.