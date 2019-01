‚Budeme vymáhat náklady.‘ Ústecký kraj ukončí spolupráci s firmou TD Bus

Ústecký kraj oficiálně vypoví smlouvy autobusovému dopravci TD Bus. Rozhodla o tom rada kraje. Soukromý dopravce minulý týden odstoupil od smluv na zajištění dopravy ve třech oblastech kraje a od pondělí nevyjel. Ústecký kraj proto musel pro Vejprtsko, Podbořansko a část Lounska sehnat náhradní dopravu. Jak řekl Českému rozhlasu Sever náměstek hejtmana, náklady bude chtít kraj po dopravci. Ústí nad Labem 22:20 9. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pražské letiště bude cestující na zkoušku vozit nejdelší autobus v Česku | Foto: Filip Jandourek

„Jako státní instituce jsme povinni uplatňovat veškeré závazky, které společnost TD Bus vůči nám měla – to znamená zabezpečit dopravu do 30. června 2019, což nesplnila. To znamená, že po ní budeme vymáhat minimálně zvýšené náklady, které nám vzniknou tím, že jsme od tohoto týdne museli objednat jiné dopravce za jiné ceny,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek z KSČM.

Vleklý právní spor

Společnost TD Bus s vyjádřením náměstka Komínka nesouhlasí. „Osobně jsme přesvědčen, že se bude jednat o velmi dlouhý, vleklý právní spor,“ uvedl ředitel TD Busu Milan Toms s tím, že firma jezdila pro kraj levněji, než současní náhradní dopravci. Podle Tomse jezdil TD Bus na Vejprtsku, Podbořansku a v části Lounska v průměru za 26 korun za kilometr. Současní dopravci jezdí dráž.

„Ta cena odráží skutečnost, že jsme potřebovali nasadit autobusy ze dne na den. Domluvené ceny se zatím pohybují od 32 korun do 46 korun za kilometr,“ potvrdil při startu náhradní dopravy vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

V současné době má kraj uzavřené s náhradními dopravci smlouvy do konce ledna. Minimálně do té doby nebudou za jednorázové jízdenky cestující platit. Se kterými dopravci a na jak dlouho uzavře kraj od února smlouvy, o tom rozhodne krajská rada na svém jednání 23. ledna.