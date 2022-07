Ústecký kraj nepočítá s velkými očkovacími centry. Proti covidu-19 mají vakcinovat praktici a nemocnice

Dospělí lidé mohou od 18. července na přeočkování proti koronaviru. Druhou posilující dávku získají bez registrace v nemocnicích a u praktických lékařů. Se spuštěním velkých očkovacích center Ústecký kraj pro čtvrtou očkovací dávku nepočítá. Pro vakcínu mohou lidé do současných krajských očkovacích míst. Ústí nad Labem 17:40 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrtá dávka, respektive druhá posilující vakcínu proti koronaviru, se teď doporučuje hlavně starším lidem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S ohledem na to, že každé očkovací centrum v té nemocnici je otevřeno jeden den v týdnu několik hodin, tak předpokládáme, že by to mělo na ten letní zájem vystačit,“ vysvětluje vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Severa.

Čtvrtou dávku, respektive druhou posilující vakcínu proti koronaviru, by doporučil hlavně starším lidem.

„Osobám starším 60 let a zejména pak lidem v pobytových sociálních službách a samozřejmě i zaměstnancům – jak v těch sociálních službách, tak ve zdravotnických zařízeních,“ přiblížil Severa.

Vakcín na přeočkování je v Ústeckém kraji podle něj dostatek – zhruba 220 000 dávek. Kraj také stále počítá s výjezdy mobilních očkovacích týmů například do domovů pro seniory.

„Pro poskytovatele sociálních služeb bude možné si objednat výjezd mobilního týmu a očkovat hromadně v těch pobytových zařízeních sociálních služeb. Na co v této chvíli nebudeme mít žádné kapacity – a je to záležitost zdravotních pojišťoven a praktických lékařů –, je zajíždění na individuální očkování do domácností,“ doplnil Petr Severa.

Nejlépe na podzim

Podle krajského předsedy sdružení praktických lékařů Romana Housky by se ale lidé měli nechat přeočkovat až během podzimu tak, aby byli chráněni před vážným průběhem onemocnění i během zimy.

„Vakcína má optimální účinky zhruba tři nebo čtyři měsíce. Proto si myslím, že ideální období by bylo někdy v září, možná v říjnu,“ vysvětlil Houska.

Kvůli sílícímu šíření nákazy už ministerstvo zdravotnictví doporučilo nošení respirátorů například v dopravě nebo zdravotnictví. K doporučení se připojila i ředitelka ústecké krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková:

„Pak jsou to samozřejmě zařízení sociální péče – hlavně ta, která se starají o seniory. Navíc bychom ještě rádi doporučili nošení respirátorů nebo alespoň roušek například ve větších nákupních střediscích.“

Za posledních sedm dní evidují hygienici v Ústeckém kraji 630 nových případů nákazy.