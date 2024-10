Ústecký kraj povede koalice hnutí ANO, ODS a hnutí Lepší sever. V zastupitelstvu má pohodlnou většinu

Hnutí ANO a ODS jsou ve vedení Ústeckého kraje i v dosavadní koalici. Jejich třetím partnerem bude hnutí Lepší sever.

„Hnutí ANO navrhne kandidáta na hejtmana a dalších šest členů rady. ODS navrhne kandidáty na tři členy rady a hnutí Lepší sever navrhne kandidáta na jednoho člena rady,“ vysvětlil Richard Brabec z hnutí ANO.

Podle současného náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS bude možné dál pokračovat v práci na důležitých tématech. „Je to pokračování naší práce, která už tu byla čtyři roky předtím, takže to vnímám pozitivně – budeme pokračovat v tom, co jsme tady už rozdělali,“ uvedl.

Lídr hnutí Lepší sever a senátor Jan Paparega vidí účast v koalici jako možnost práce pro Ústecký kraj. „Tak, abychom naplňovali ty body volebního programu, které jsme proklamovali. Myslím si, že k tomu bude ideální příležitost. Uvidíme, co přinesou volby v příštím roce a věřím, že se nám za ty čtyři roky povede náš kraj posunout,“ dodal.

Konkrétní jména a obsazení jednotlivých resortů chtějí koaliční partneři představit v příštím týdnu.

Starostové pro Ustecký kraj chtějí být konstruktivní opozicí

Lídr Starostů pro Ústecký kraj Jan Papajanovský chce být v novém zastupitelstvu konstruktivní opozicí.

„Není to tak, že budeme a priori hlasovat proti všemu, co ta koalice navrhne. V okamžiku, kdy budeme mít programovou shodu a kdy ty věci budou přínosné pro Ústecký kraj, tak se budeme snažit je podpořit. Zároveň se ale budeme i snažit vyzývat nu novou radu kraje, aby pracovala a byla aktivní,“ přiblížil Papajanovský.

V průběhu povolebních vyjednávání se nabízela i koalice hnutí ANO a SPD. Její lídr Jaroslav Foldyna k ohlášené koalici uvedl: „Volební program máme obdobný jako hnutí ANO, takže mě to docela mrzí. Ale je to taková politická soutěž, beru to tak – jako její výsledek.“

Chystanou koalici hnutí ANO, ODS a hnutí Lepší sever bere lídr koalice Stačilo Oldřich Bubeníček jako rozhodnutí vítěze voleb. „My se teprve budeme muset v klubu poradit, jakým způsobem budeme postupovat dál,“ konstatoval Bubeníček.

Nová krajská koalice má mít v zastupitelstvu pohodlnou většinu 37 z 55 křesel. Ustavující zasedání by se mohlo uskutečnit 4. listopadu.