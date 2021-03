V Ústeckém kraji ani v pondělí nezačalo očkování praktickými lékaři. Dávky od AstraZeneky nedorazily

V Ústeckém kraji v neděli přibylo 357 potvrzených nákaz koronavirem, o 45 méně než před týdnem. Lůžková kapacita v nemocnicích v regionu od pátku stoupla z devíti na 12 procent. V regionu mělo v pondělí 26 praktiků začít očkovat, slíbených 2700 dávek vakcíny AstraZeneca ale zatím nedorazilo, řekl krajský předseda praktických lékařů Roman Houska. Ústí nad Labem 11:44 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mám informace od hlavního vedení z kraje od paní Mučicové, která to má na starosti, protože to je hlavní lékárnice Krajské zdravotní, když jsme si ráno psali, tak říkala, že to nepřišlo,“ uvedl Houska. Dodal, že jakmile vakcíny dorazí, zamíří k praktikům.

Praktičtí lékaři, kteří budou očkovat mezi prvními, byli podle Housky vybráni podle počtu zaregistrovaných pacientů k vakcinaci. „Ti lidé jsou vybráni tak, jak je nařízena státem určená strategie. Každý praktický lékař si lidi musí dopředu zadávat do systému, kdo jich má 100, může poté doufat, že dostane vakcíny,“ uvedl Houska. Dodal, že v regionu mělo minulé pondělí přes 100 pacientů k očkování zhruba 75 lékařů, z nich bylo vybráno prvních 26.

Minulý týden Houska řekl, že by mělo 100 dávek vakcíny dostat 27 lékařů, jeden box se 100 dávkami si ale nechá pro své potřeby společnost Krajská zdravotní.

Zdravotníci v kraji podle ministerstva aplikovali zatím 61 886 dávek vakcín proti covidu-19. Obě potřebné dávky dostalo 13 189 lidí, kraj má zhruba 820 000 obyvatel. Vakcínu podávají zdravotníci nyní také lidem ve věku nad 70 let a učitelům.

Epidemie v kraji

V regionu je volných 12 procent lůžek na covidových jednotkách intenzivní péče (JIP) a odděleních anesteziologie a resuscitace (ARO). Z 254 lůžek je volných 33. Volné jsou dva ze tří přístrojů ECMO a všech 54 přenosných ventilátorů.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v následujících třech dnech může otestovat pomocí PCR testů 967 lidí, pomocí antigenních testů pak 186. V kraji funguje přes 30 odběrových míst, v neděli se k nim přidalo testovací místo v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku od soukromé společnosti Lab In. Lidé si tam mohou nechat udělat antigenní i PCR test.

„Výhodou je, že v případě pozitivního antigenního testu provede laboratoř potvrzující PCR test z již odebraného vzorku a nebude tedy nutné test opakovat,“ uvedla radnice na webu. Testování bude jak pro pěší, tak pro motoristy. Zástupci města dodali, že silnice u stadionu, kde se stanoviště nachází, je od neděle jednosměrná.

Od začátku epidemie se v Ústeckém kraji nakazilo 98 054 lidí, 81 745 z nich se z nemoci vyléčilo. S koronavirem zemřelo 1795 pacientů, v neděli 11.

