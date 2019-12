Ústí nad Labem využije pilotní připojení k síti 5G k testování autonomních aut

Ústí nad Labem je jedním z pěti měst v republice, které začne od druhé poloviny příštího roku využívat připojení k vysokorychlostní síti páté generace umožňující přenosy velkých objemů dat téměř v reálném čase. Město vyhrálo soutěž ministerstev průmyslu a pro místní rozvoj nazvanou 5G pro 5 měst. Připojení využije k testování autonomních aut, řekl mluvčí Inovačního centra Ústeckého kraje Ondřej Klein. Ústí nad Labem 7:18 29. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbol nové sítě 5G | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Mobilní technologie 5G budou přednostně testovat i Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Plzeň.

V první fázi zavádění nebude síť dostupná veřejnosti. „Síť bude využívaná čistě projektově na výzkumně-vývojové projekty pro firemní či výzkumnou sféru, a sice pro projekty U Smart Zone a Portabo,“ řekl Klein.

Portabo je platforma pro ukládání a zprostředkování dat pro Ústecký kraj. U Smart Zone je okruh vytyčený v reálném městském provozu. Bude sloužit pro testování bezpilotního řízení aut. Jednou z podmínek pro spuštění projektu je 5G internet. Zónu bude provozovat firma, která si testování okruhu pronajme.

Okruh bude pomocí senzorů komunikovat se samořídícími systémy v autech.

„Vše směřujeme k tomu, aby byl okruh připraven zároveň se spuštěním 5G sítě v druhé půli příštího roku,“ řekl Klein. Pilotní projekt je podle něj dvouletý, tudíž by mohla první auta vyjet na silnice do dvou let.

Plně autonomní provoz je podle Kleina odhadován na rok 2040, alespoň do té doby bude v autě vždy sedět řidič. Navíc projekt přispěje k rychlejší opravě části ústeckých vozovek. Než na ně auta poprvé vyjedou, bude mít okruh opravené povrchy vozovek a lepší značení.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Vedle vyšší rychlosti je jejich výhodou i kratší odezva proti LTE.