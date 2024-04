Ústí nad Labem plánuje zvednout daň z nemovitosti parcely, které jsou podle města problematické

Ústí nad Labem chce navýšit daň z nemovitosti pro vybrané parcely ve městě. Návrh pro vyhlášení opatření obecné povahy projednali zastupitelé a potvrdit ho mají na červnovém zasedání. Pokud ho schválí, začne nová sazba daně platit od nového roku. K návrhu na zvýšení daně z nemovitosti na koeficient 5 teď mohou majitelé pozemků dávat připomínky a námitky. Ústí nad Labem 21:38 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybydlený hotel Máj na Severní Terase v Ústí nad Labem | Foto: Iveta Lhotská | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Měl by to být signál pro ostatní občany, že město chce řešit problematické části města, kde víme, že jsme neustále terčem kritiky, že se nějakým způsobem nesnažíme donutit majitele objektů, kteří se o ně nestarají, k tomu, aby tu zodpovědnost o ten objekt a jeho okolí převzali,“ vysvětlil důvody pro návrh na zvýšení daně z nemovitosti u 21 parcel ve městě primátor Petr Nedvědický (ANO).

Zastupitelé Ústí nad Labem chtějí zvýšit daň z nemovitosti pro některé parcely. Podle vedení města totiž má městská kasa zvýšené náklady například kvůli nepořádku

Ročně by to mělo do městské kasy přinést podle něj zhruba 400 000 korun. Vedle bývalého hotelu Máj na Severní Terase se má navýšení daně týkat i některých parcel ve Sklářské ulici a v ulici Na Nivách.

Primátor zmínil například problémy s odpadem: „Vyhazují vše z oken, je to jako běžný standard. Ani v rámci svého majetku, jako třeba předzahrádek, se nestarají o to, co tam je, takže tam je biologicky nebezpečný odpad. A tohle všechno pak město musí na své náklady likvidovat.“

Návrh na zvýšení daně podpořilo 27 zastupitelů, jeden se hlasování zdržel.

Pro navýšení koeficientu byl i opoziční zastupitel Martin Krsek (PROÚstí). Podle něj by ale mělo město lépe odůvodnit výběr konkrétních parcel.

„Očekával jsem, že když budeme vybírat ve městě objekty, u kterých chceme uplatnit toto opatření, tak že na to budeme mít nějaké analýzy problémových objektů, kde budou vyhodnocené jako skutečně nejproblematičtější, protože jinak hrozí, že by se majitelé těchto objektů mohli bránit u soudu s tím, že je to diskriminační,“ vysvětlil Krsek.