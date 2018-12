Konec ‚ostudy města‘. V Ústí nad Labem začala demolice budov v ulici Na Nivách

Město Ústí nad Labem začalo s demolicí vybydlených budov v ulici Na Nivách. Práce jsou rozdělené na dvě etapy. S bouráním prvních šesti domů dělníci začali v pátek, skončit plánují zhruba za čtyři měsíce. Demolice dalších 12 domů má začít příští rok a skončit do podzimu. Zatím není jasné, co je nahradí. Ústí nad Labem 18:37 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolici zajišťuje firma Klement | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Město dá za demolici 18 domů přibližně 6,5 milionu korun bez daně.

„Areál zohyzdil celé okolí, byl ostudou města, proto město přistoupilo na jeho odkoupení za cenu 400 tisíc, tedy cenu, za jakou to kdysi majitel koupil,“ řekla Radiožurnálu mluvčí města Romana Macová.

Ústí koupilo dva bloky zničených domů loni od dědiců podnikatele Jana Davida Horského.

Bývalý majitel před lety plánoval, že domy na jedné z kdysi nejlepších ústeckých adres zrekonstruuje. To se nestalo a dvě řady činžovních domů definitivně zchátraly. Podle posudků jsou v havarijním stavu.

Loni na jaře vedení magistrátu informovalo, že předběžný odhad nákladů na demolici je 100 milionů korun.

V rámci první fáze se bourá šest vybydlených domů na jedné straně ulice. Vedle suti si budou muset dělníci poradit i s množstvím odpadu.

„My to očekáváme, protože v podepsané smlouvě o dílo máme i odvoz suti a likvidaci, v podstatě poplatky za skládku, takže předpokládáme, že to bude všechno v pořádku,“ řekl Radiožurnálu Jaroslav Balšánek, obchodní ředitel společnosti Klement, která má bourání na starosti.

Dodavatele prací vybralo vedení radnice krátce před volbami.

Práce nijak neomezují dopravu, protože ulice je kvůli bezpečnosti dlouhodobě uzavřena. „Pouze bude zvýšená intenzita nákladních automobilů, které vozí na skládky v regionu suť,“ řekl dále Balšánek.

„Počasí by nás nijak nemělo omezit a nemělo by nás ani nic překvapit. Konstrukce je cihelná, demoliční bagr s dlouhým ramenem vždy postupně rozebere dům a suť se bude kropit a nakládat a odvážet na skládky,“ dodal.

Nejasná budoucnost

Druhá etapa demolice domů je naplánována na příští rok, skončit by měla do podzimu. Zatím není jasné, co na místě vyroste. Mezi plány města jsou například byty pro matky s dětmi nebo odprodej pro další výstavbu.

Stát poskytuje na demolice objektů ve vyloučených lokalitách dotaci, která pokrývá až 75 procent nákladů. Vedení města vadilo, že se k dotaci vážou různé podmínky, například to, že na pozemcích po zbouraných domech se nesmí následující dekádu nic stavět a mohou sloužit třeba jako park.