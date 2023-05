Prodali za 44 milionů, odkoupit můžou za 73 milionů. Ústí nad Labem zvažuje, že získá zpět parcelu v centru

Za 73 milionů korun by mělo město získat vedle doposud vybudovaných úprav na pozemku i projektovou dokumentaci nebo trafostanici. Už vybetonované podzemní parkoviště by mohlo posloužit pro novou budovu.

„Rozhodně nejsem příznivcem toho, abychom, tedy v případě, že to schválí zastupitelstvo, ten objekt nějakým způsobem zdemolovali,“ plánuje ústecký primátor Nedvědický.

Podle Nedvědického by mohly v nové budově sídlit městské organizace a byty. Postavit by ji město mohlo formou takzvaného PPP projektu, tedy spolu se soukromým investorem.

Pozemek město před lety prodalo za 44 milionů korun. „V částce byla nejen hodnota pozemku jako takového, ale zároveň i provedeného archeologického průzkumu. Následně podle informací, které jsme dostali, bylo odbudováno přibližně 35 milionů korun,“ přibližuje primátor.

Opozice chce jednat o ceně

Opoziční zastupitel Richard Loskot (PRO Ústí) chce ale o ceně pro odkup ještě jednat.

„Současná železobetonová konstrukce, která tam je, je vedená stavebním úřadem jako statické zajištění stavební jámy. Nevím, proč bychom měli v ceně zohledňovat tak drahé statické zajištění stavební jámy. Není možné přistoupit hned na podmínky investora,“ uvedl Loskot.

Zároveň by mělo město nejdřív vyřešit, jak pozemek u Mírového náměstí využije.

„Volali jsme po tom, aby ten pozemek sloužil jako veřejný prostor s akcentem na park. Neznamená to, že to musí být čistě parková úprava, může tam být nějaká veřejná budova. Nemyslíme si ale, že to musí nutně splňovat nějakou zastavěnost. Navíc investice tohoto typu by nemusela být tak drahá,“ navrhuje Loskot.

Jak se město k nabídce vlastníka pozemku postaví, má být jasné v pondělí 5. června, kdy záležitost projednají ústečtí zastupitelé.