Ústí nad Labem instaluje detektory zvuku. Senzory upozorní záchranné složky na střelbu nebo velký křik

Ústí nad Labem pořídí systém, který upozorní na podezřelý hluk, například střelbu a velký křik. Na nákup získalo město dotaci 231 000 korun od Ústeckého kraje. Město se podílí částkou přes 26 000 korun. Za peníze pořídí městská policie čtyři detektory zvuku, které mají pokročilý systém s umělou inteligencí. Samospráva si od jejich instalace slibuje zvýšení bezpečnosti, do budoucna hlavně na školách, řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Detektor zvuku

Ústí koupilo detektory zvuku, rozeznají střelbu nebo křik (ilustrační foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

Technologie poskytne téměř okamžité upozornění na potenciální hrozby. Slibuje zkrácení průměrné doby zaznamenání událostí záchrannými složkami ze sedmi minut na méně než pět vteřin. Díky vysoké přesnosti systému bude možné odlišit falešné poplachy a zefektivnit práci záchranných složek.

Zařízení bude sledovat zvuky vybočující z normálu. „Neměl by snímat pozadí vzniklé dopravou, nebo pokud to nebude překonávat určitou decibelovou hranici, samozřejmě ho nebudou zajímat výkřiky jedinců v ulici,“ ubezpečil Nedvědický.

Jeden ze senzorů bude monitorovat hluk v Pivovarské ulici, takzvané uličce. Místní si stěžovali na zvýšený hluk z barů, které se tam nacházejí. „Chceme dokumentovat, zda to překonává hlukové hranice, eventuálně zda tam dochází k nějakým excesům,“ uvedl primátor.

Dále chce město umístit senzor k některé ze škol. O umístění zbylých dvou senzorů rozhodnou obvodní radnice. Školy považuje město za nejohroženější. Proto chce do budoucna systémem vybavit všechny z nich nebo alespoň většinu. „Jsou v první linii. Myslíme si, že zvukový senzor je schopen okamžitě upozornit na jakékoli nebezpečí,“ dodal Nedvědický.

Senzory bude možné přesouvat podle potřeby či požadavků místních. Délku zkušebního provozu město odhadlo zhruba na tři čtvrtě roku. Následně vyhodnotí, jak se technologie osvědčila.

