V Ústeckém kraji se rýsuje nová koalice, hejtmanem bude Schiller z ANO

Prymula: Část pacientů s covidem by se mohla z nemocnic přesunout do hotelů

Do hotelů by se přesunuli lidé, kteří nepotřebují zdravotní péči, čekají jen na umístění do sociálních zařízení. Cílem by bylo zvýšit volné kapacity nemocnic pro akutně nemocné s koronavirem.