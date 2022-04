‚Došlo k narušení piety.‘ Youtuber zveřejnil video z ústeckého krematoria, město podalo trestní oznámení

Youtuber Majk natáčí a zveřejňuje videa z procházek opuštěnými budovami. Nedávno ukázal, jak to vypadá v krematoriu v Ústí nad Labem. Město na něj ale kvůli tomu podalo trestní oznámení – krematorium totiž normálně funguje a youtuber tam tak neměl co dělat. Majk se tam vydal poté, co viděl dva roky staré články o tom, že tehdejší provozovatel špatně nakládal s ostatky a dostal za to pokutu. Ústí nad Labem 13:34 28. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majk se tam vydal poté, co viděl dva roky staré články o tom, že tehdejší provozovatel špatně nakládal s ostatky a dostal za to pokutu | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Majk s kamarádem Matesem prolezli do krematoria dírou v plotě. I když je na videu tma, je vidět, že dveře do obřadní síně v rekonstrukci nejsou zamčené a mladí muži se tak dostávají do budovy. Krematorium už dva roky provozují Městské služby, které ho postupně opravují, podle ředitele Tomáše Vohryzky už je díra v plotě je opravená a zámky u dveří vyměněné.

„Prováděli jsme zběžnou kontrolu a na první pohled se neztratilo nic, žádná škoda nevznikla. Veřejnost má přístup do obřadních síní, které jsou ve fázi rekonstrukce, ale všechno ostatní byly provozní prostory, které slouží pro zaměstnance krematoria. Běžní občané do nich přístup nemají,“ vysvětlil Vohryzka.

Na videu jsou vidět staré kanceláře i další prostory, které krematorium už dlouho nevyužívá. Podle Vohryzky je objekt historický, byl připravený na obrovskou kapacitu žehů a jeho prostory jsou proto naddimenzované. „Do prostor, které jsou používané dneska k práci čili ke zpopelnění těl, se youtuber Majk nedostal, zamčená je pec, zamčené jsou chladicí boxy, kanceláře vedení,“ popsal ředitel krematoria.

„Jestli jsou někde na videu naklíčené brambory, samozřejmě byly tam naklíčené brambory, není to nic příjemného, určitě zabezpečíme, aby se to neopakovalo. Znovu ale opakuju, že tam neměl kdo co pohledávat, vzhledem k tomu, že je to funkční krematorium, kde jsou těla zemřelých, a byla narušená pieta, což nám vadilo a chtěli jsme po youtuberovi Majkovi, aby se omluvil, protože si myslíme, že to je prostě za hranou. To on udělal a za nás je to vyřízené,“ komentoval situaci Tomáš Vohryzka.

‚Došlo k poškození města‘

S tím souhlasí i náměstek primátora Pavel Tošovský z ODS, podle něj si youtuber uvědomil, že udělal chybu. „Pro mě osobně tato omluva stačí, přestože samozřejmě souhlasím s panem primátorem, že došlo minimálně k narušení piety,“ dodal.

Město podalo trestní oznámení, a to nejen kvůli vniknutí do budovy. Primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO vysvětlil, že z jeho pohledu je největší neštěstí to, že tady došlo k poškození města. „Těžko vysvětlíme někomu třeba z Brna, že se takhle k těm nebožtíkům nechováme,“ doplnil Nedvědický.

Youtuber Majk v omluvném videu přiznal, že o kauze se špatným zacházením s lidskými ostatky si měl zjistit předem víc informací. Zpočátku si i myslel, že budova je opuštěná. „Nějaký můj fanoušek mi napsal, že to opuštěné je, že tam byl. My jsme tam šli ve dne, kdy jsme na pozemku krematoria potkali další skupinku mladých lidí a byla tam i maminka s dítětem,“ vysvětlil Majk.

„Řekl jsem si, že asi fakt bude opuštěné, že tam lidi chodí jako někde v parku. Pak to ale vypadalo, že tam probíhá nějaká rekonstrukce, což mi přišlo divné, ale chtěl jsem to video mít a rozhodl jsem se ho natočit za tmy. Kdybych věděl, že krematorium funguje, určitě bych tam nešel,“ uvedl youtuber. Jeho video z krematoria vidělo přes 36 tisíc lidí, omluvu více než 10 tisíc.