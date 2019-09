Ústecká radnice investuje osm milionů do zvelebení Předlic, peníze získala z prodeje tamních pozemků

Vybrali například zvelebení náměstí Prokopa Velikého, Školního náměstí nebo umístění několika tabulí připomínajících historii různých míst.

Odešli do nejistoty, s majetkem v tašce. Jak se daří lidem vystěhovaným z ubytoven v Ústí? Číst článek

„Myslím, že ta největší akce, na náměstí Prokopa Velikého, tam to prostředí není tak hrozné, naopak – jsou tam lidé, kteří podnikají a zkrášlují své nemovitosti. V té další, méně spořádané části, těch investičních akcí tolik není. Tam, když to trochu přeženu, bych to jednou viděl na buldozer, který by to srovnal se zemí,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský z ODS.

Mezi ty horší ulice, kde jsou i vybydlené domy, patří Marxova ulice. Tam chce město mimo jiné zlikvidovat garážový dvůr. Podle spoluautora původních návrhů, zastupitele a bývalého místostarosty centrálního obvodu Karla Kariky z PRO! Ústí je to letitá myšlenka.

„Je to něco příšerného. Schází se tu drogově závislí i různí zloději…Co by Nové Předlice opravdu potřebovaly, to je komunitní centrum. Na to se ale v těchto penězích nedá dosáhnout, existují ale dotační programy, které by to umožňovaly. Další věcí je stav infrastruktury a chodníků. A multifunkční sportovní hřiště pro větší děti, které tu vůbec není,“ doplnil Karika nápady, které na seznamu radních nejsou.

O tom, za co město nakonec více než 8 milionů v Předlicích utratí, budou v pondělí 16. září rozhodovat zastupitelé.