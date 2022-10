‚Absolutní zrada.‘ Nedvědický z ANO obhájil post ústeckého primátora i díky přeběhlíkům

Ústí nad Labem i nadále povede primátor Petr Nedvědický z ANO. Toto hnutí se spojilo s SPD. Pro většinu v zastupitelstvu získalo ještě po jednom hlasu z ODS a Ústeckého fóra občanů (UFO). Tito zastupitelé se zároveň stali i členy devítimístné rady města. Oblastní zastupitelé ODS a UFO však jednají o vyloučení Pavla Tošovského (ODS) a Věry Nechybové (UFO). Zejména orgány ODS odmítají Tošovského mandát s tím, že „hrubě poškodil zájmy ODS“. Ústí nad Labem 20:41 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátorem zůstává Petr Nedvědický z hnutí ANO | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

V 37členném zastupitelstvu má nové vedení města většinu 20 hlasů. Primátorem zůstává Petr Nedvědický z hnutí ANO, jeho náměstky jsou Tomáš Vlach z ANO, Věra Nechybová z UFO a Bohumil Ježek z SPD.

Pavel Tošovský z ODS je uvolněným radním – dosud měl jako náměstek na starosti dotace a majetek. „Nechci přenechávat ty úspěchy, které budou teď po získání dotací, někomu, kdo se o to nezasloužil,“ uvedl.

Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů se stala náměstkyní primátora – tuto funkci, stejně jako primátorskou, už dřív zastávala.

„Byla jsem seznámena pár minut před jednáním s tím, že tu důvěru v to, co jsem tady odvedla, jakou mám kvalifikaci, zkušenosti a předpoklady, mám,“ shrnula Nechybová.

Orgány ODS a UFO projednají vyloučení těchto dvou členů – o jejich spojení s ANO a SPD předem nevěděly. A jsou proti němu.

Nechtěný Tošovský

Oblastní rada ODS vyzvala Tošovského, aby se do pondělní půlnoci vzdal mandátu zastupitele a odešel z Občanské demokratické strany. Pokud tak neučiní do půlnoci, bude neprodleně svolán sněm místního sdružení ODS Střekov, který v souladu se stanovami ODS projedná jeho vyloučení. V tiskové zprávě to v pátek uvedl předseda oblastního sdružení ODS Libor Turek.

„Při dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem jsme čelili šokujícímu překvapení, stejně jako naši voliči a kolegové z demokratického spektra. To, že zastupitel zvolený za ODS, byl zvolen do rady města hlasy SPD a navíc podpořil do vedení města členy SPD, je pro nás absolutně nepřijatelné,“ uvedl Turek. Od jednání a osobního rozhodnutí Tošovského se podle Turka občanští demokraté distancují.

„Pavel Tošovský svým jednáním hrubě poškodil zájmy ODS,“ doplnil Turek a omluvil se členům strany, podporovatelům i voličům.

Předseda ODS a premiér Petr Fiala v reakci na Tošovského účast ve vedení Ústí nad Labem pro HlídacíPes.org uvedl, že takový postup považuje za nepřijatelný.

K jednání Tošovského se v pondělí vyjádřil i krajský předseda ODS v Ústeckém kraji, poslanec Karel Krejza. Řekl, že Tošovský v ODS skončil. Jednání Tošovského považuje za zradu a za absolutně nepřijatelné.

„Je to absolutní zrada. Domluva i před zastupitelstvem byla jednoznačná a byla jiná, než jak to proběhlo na zastupitelstvu. Předpokládám, že končí v ODS, ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Jsem tím znechucený, když někdo nemá hrdost a páteř. Nemám pro to absolutně žádné pochopení,“ řekl Krejza.

Tošovský po svém zvolení řekl, že není součástí koalice. „Já nejsem v koalici. Já jsem přislíbil vítězi voleb ANO, že podpořím jejich návrhy,“ řekl Tošovský. „Nic jsem nepodepisoval, žádnou koaliční smlouvu,“ doplnil Tošovský. „Nešlo mi o funkci. Šlo mi o tu odvedenou práci,“ uvedl.