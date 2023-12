ONLINE: Protipovodňovou vanu v Ústí za 600 milionů zaplavila voda. Hlavní tah na Děčín je neprůjezdný

V Ústeckém kraji platí na Labi dál třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Vzestup hladiny dolního Labe se ale ještě očekává. Hladina by tam mohla kulminovat podle předpovědi meteorologů ve čtvrtek při výšce 660 až 680 centimetrů. Hlavní tah na Děčín zůstává uzavřený. Voda tam zaplavila protipovodňovou vanu. Podle Ředitelství silnic a dálnic za to může zřejmě technická závada. Sledujeme online Ústí nad Labem 18:13 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozvodněným Labem zaplavená silnice I/30 v nefunkční protipovodňové vaně v Přístavní ulici pod mostem Dr. Edvarda Beneše | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Voda zaplavila části některých komunikací a zavřené jsou kvůli zvýšené hladině úseky cyklostezky podél Labe. Strážníci v Ústí, Děčíně i Litoměřicích o situaci informovali občany, kteří mají poblíž řeky nemovitosti. Hladina by mohla kulminovat podle předpovědi meteorologů ve čtvrtek při výšce 660 až 680 centimetrů.

V Ústí nad Labem platí omezení na hlavním tahu I/30 ve směru na Děčín, voda je na části silnice v protipovodňové vaně v Přístavní ulici pod mostem Dr. Edvarda Beneše. Motoristé neprojedou úsekem od kruhového objezdu pod Větruší a musí přes centrum. Navezen je materiál potřebný k výstavbě protipovodňové stěny na levé straně řeky.

Protipovodňová stěna se zatím s ohledem na optimistickou předpověď Povodí Labe podle informací ústeckého magistrátu stavět nebude. Vedení města se obrátilo na Ředitelství silnic a dálnic s dotazem na nefunkčnost protipovodňové vany, kvůli čemuž je neprůjezdný hlavní tah z Ústí na Děčín.

Ústí nad Labem, Labe zaplavilo hlavní tah na Děčín | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Velmi nám to komplikuje dopravní situaci. Pokud by byla funkční, prakticky by pro nás zvýšená hladina řeky neznamenala žádné omezení,“ uvedla mluvčí radnice Romana Macová.

Důvodem nefunkčnosti protipovodňové vany je zřejmě technická závada. „Pravděpodobně je zadřená šroubovice mechanismu zavírací pojistné klapky a ta je nefunkční. Proto protekla voda na vozovku. Příčinu ale určíme přesně až ve chvíli, kdy opadne voda a dostaneme se na místo. Pak budeme moci říci, jakým způsobem se také odstraní,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Stavba protipovodňové hráze v Přístavní ulici stála přes 600 milionů korun.

Protipovodňová vana v Ústí nad Labem za více než půl miliardy korun dostala šanci ukázat svoji spolehlivou těsnost. pic.twitter.com/TMUr3IkE0w — Jan Novotny (@JanNovotny) December 26, 2023

Hasiči vyjížděli během druhého svátku vánočního třikrát do Přístavní ulice, řidiči tam nerespektovali zákazové dopravní značky a uvízli osobními vozy v laguně rozvodněného Labe. Hasiči vozidla vyprostili pomocí navijáku. Přestupek s řidiči řeší policie. Celkem zasahovali hasiči v úterý u 65 událostí, zejména čerpali vodu ze sklepů a odklízeli popadané stromy, informovali na facebooku.