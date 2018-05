Lákala ho světýlka, říká znalkyně o případu muže, který odpojil svého bratrance od přístrojů v nemocnici

Zdravotníci muže po zhoršení stavu způsobeném vypnutím dodávky léků zachránili.

Podle znalkyně z oboru psychologie Štěpánky Tůmové má obžalovaný nízký intelekt a jednoduchou osobnost. Případnou manipulaci s přístroji označila za dětinskost, kdy ho zaujala světýlka a barvy na nich.

„Domníváme se, že to byla taková jeho hloupá infantilní zvědavost, že tam blikala nějaká světýlka, on byl zvědavý, co to je, a prostě zmáčknul několik knoflíků, a když viděl, že se něco s poškozeným děje, tak měl strach a utekl,“ popsala Tůmová.

Po čtvrtečním výslechu dalšího znalce soud kvůli výslechu dalších svědků jednání odročí pravděpodobně na červen.