Soud odročil jednání s Ústečanem z filmu V síti. Před 16 lety dostal podmínku za sexuální zneužívání

Okresní soud v Ústí nad Labem ve čtvrtek poprvé projednával případ Martina K. ze snímku V síti. Osmačtyřicetiletý muž si jako jediný psal se všemi třemi herečkami a domlouval si s nimi schůzky, ke kterým ale nedošlo. Během jednání řekl, že věděl, že dívkám není dvanáct. „Tahle komunikace mi vyprázdnila hlavu," odůvodnil svoje jednání. Státní zástupkyně ale chtěla vyslechnout znalce a promítnout záběry z filmu, soudce tak jednání odročil na duben. Od zpravodaje z místa Ústí nad Labem 15:53 25. února 2021

Uprostřed prázdné chodby na Okresním soudě v Ústí nad Labem byl po poledni neobvyklý rozruch. Chumel novinářů postával kolem postaršího muže s prošedivělými vlasy. V rukou drželi diktafony, telefony a kamery a bez ustání kladli skoro padesátiletému muži nespočet otázek.

Žalobkyně poprvé požaduje pro predátora z V síti nepodmíněný trest. Navrhuje Ústečanovi až tři roky Číst článek

Martin K. alias Ústečan ochotně a sebejistě na všechny dotazy odpovídal a obhajoval se. „Myslel jsem si, že jim je mezi šestnácti a osmnácti,” řekl. Reportérům také řekl, že se mu kompletně převrátil život. „Rok jsem skoro nevyšel z domu kromě cest na nákup,” pokračoval s tím, že režisér Vít Klusák ve filmu dostatečně neskryl jeho identitu.

Přesně o půl druhé jednání začalo. Státní zástupkyně Lenka Pošíková na začátku jednání řekla, že Martina K. viní z pěti přečinů, čtyři z nich byly ve stadiu pokusu.

„V prvním bodě je obžalovaný z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, šíření pornografie, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a ohrožování výchovy dítěte,“ vyjmenovala. Doplnila, že ve druhém je uvedený přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. A právě k němu se Ústečan následně doznal.

Na psaní s herečkami ale neviděl nic špatného. Prý věděl, že dívkám není dvanáct a že profily jsou falešné, což podle něj byla „hlavní zábava” na sociální síti.

„Vycházím z toho, že chat, kde byla moje konverzace, tak má pravidla a má svého správce. Základní pravidlo je, že když si tam chcete založit účet, musí vám být v roce založení minimálně 16 let,” vysvětlil. Zároveň během výslechu zmínil, že indicií pro něj bylo i to, že fotografie herečky přidala na profil v jeden den.

Soudní jednání z jedním z Ústečanem ze snímku V síti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Vyprázdnilo mi to hlavu’

„Proč jste se jich tedy ptal, jestli mají chloupky a jestli se líbaly, když jste si myslel, že jsou starší?” ptala se během líčení státní zástupkyně Pošíková. „To bylo spojené s tím, na co si hrála. Těžko se to vysvětluje, ale já jsem si myslel, že si hraje na dvanáctiletou holku,” popsal. „Tahle komunikace mi vyprázdnila hlavu,” podotkl.

Policie stíhá ‚Ústečana‘ z filmu V síti kvůli šíření dětské pornografie. Ten dál spolupracoval se školami Číst článek

Nedokázal ale vysvětlit, co sledoval tím, že dívkám posílal fotografie ztopořeného penisu, pornografii a také je žádal, aby se před kamerou svlékly.



Bývalý lektor na táborech a školních zájezdech během výslechu také přiznal, že sledoval dětskou pornografii. „Mě zajímá všechno. Asi jsem si uvědomoval, že je to trestné, ale říkal jsem si, že je to u mě doma. A pak jsem ty soubory smazal. Nevěděl jsem, že budou v počítači už napořád,” uvedl.

Práci na táborech a lyžařských kurzech se věnoval ještě v době, kdy měl dokument premiéru. V současnosti ale Martin K. nepracuje a má dluhy z předchozího podnikaní. „Řádově nevím. Když se kouknu na svůj účet, tak tam jsem v mínusu asi 400 tisíc,” popsal.

Polibek se čtrnáctiletou

Státní zástupkyně se zároveň zajímala, jestli už byl někdy trestně stíhaný. „Byl jsem souzen v roce 1997 za podvod a v roce něco přes 2000 to bylo s mladistvou, byl to polibek čtrnáctileté dívce a to mi bylo asi 26 let. Dostal jsem podmínku asi na půl roku,” popsal.

Později během líčení vyšlo najevo, že Martin K. také musel odpracovat 300 hodin obecně prospěšných prací za útok na veřejného činitele a napadl pracovnici Českých drah, za což dostal pokutu.

Státní zástupkyně Pošíková poté vyndala z desek šestnáct let staré rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích. Z něj vyplynulo, že když Martin K. pomáhal na jedné škole, tak se líbal se čtrnáctiletou dívkou. „O týden později ji pozval k sobě domů, kde ji líbal, osahával na prsou a nutil ji, aby se dotýkala jeho pohlavních orgánů. Byl odsouzen za trestný čin pohlavního zneužívání,” shrnula vyznění rozsudku. „Jen jsme se líbali. Už jí bylo skoro patnáct,” reagoval obžalovaný.

Ústečan ze snímku V síti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudce Martin Kredba ale nakonec musel jednání odročit. Státní zástupkyně totiž požadovala výslech jednoho ze znalců a zároveň promítnutí některých záběrů z dokumentu V síti. Požadavek měl i Martin K. „Chtěl bych doložit posudek od psychiatra, u kterého jsem byl,” řekl. Líčení bude pokračovat v dubnu.

Setkání se štábem

Martin K. v dokumentu vystupoval pod označením Ústečan. Během natáčení jako jediný navázal kontakt se všemi třemi protagonistkami. Měl na různých sociálních sítích hned několik přezdívek.

Martin K. vystupoval ve snímku V síti jako Ústečan | Zdroj: Hypermarket Film

V dokumentu mimo jiné vystupuje i jako Jan Nováček mladší, který v prvních natáčecích dnech zkontaktoval herečku Terezu Těžkou. Během první konverzace jí také poslal fotografii svého penisu. Do třiceti šesti hodin kontaktoval i další dvě protagonistky.

Nejdříve se zajímal o zájmy protagonistek, později po nich ale například chtěl, aby ukázaly poprsí, vyfotografovaly se nebo natočily video.

Štáb se nakonec s Ústečanem setkal před jeho domem. Snažil se od něj získat vysvětlení, proč si píše s nezletilými dívkami a proč jim posílá porno. Dokumentaristé ho vylákali z domu pod falešnou záminkou. Jeden ze členů štábu na něj zazvonil s tím, že pro něj má balíček. Když Martin K. vyšel z domu, oznámil mu, že si spletl jméno. Tvůrci dokumentu se ho poté začali ptát.

Roční vyšetřování

Policie vyšetřovala případ Martina K. do října loňského roku, poté předala případ státnímu zastupitelství. Jak informovala ČT24, obžaloba padla v polovině prosince. Prohřešky, ze kterých Ústečana policie podezřívá, se odehrávaly v jinou dobu. Obžaloba se tak rozhodla je rozdělit do dvou samostatných bodů.

Soudce Kredba podotkl, že dozorující státní zástupkyně Lenka Pošíková navrhla odsoudit Ústečana ke dvěma a půl až třem letům vězení.

Takový návrh přitom nepodala ani pražská státní zástupkyně Margita Kralická u Dominika N. alias Sneekyho, kterému za sexuální nátlak hrozilo dvanáct let vězení. Případ se tehdy vyřešil dohodou o vině a trestu a mladík si odnesl tříletou podmínku s pětiletým odkladem.

Sexuální predátoři

Server iROZHLAS.cz se případům sexuálních predátorů nejen ze snímku V síti věnuje dlouhodobě. Popsal například případ partnerské dvojice, která se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Policie pár obžalovala v září, podezřívá jej ze sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem.

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, se už také dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Pravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.