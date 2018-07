Ústí vypsalo tendr na strategický plán. V létě před prodlouženým víkendem, na nabídky dalo šest dnů

Jde o klíčový dokument, který určí, kam bude v letech 2021 až 2030 směřovat Ústí nad Labem. Výběr toho, kdo takzvanou strategii rozvoje města připraví, však podle podnikatele Ondřeje Suchého od první chvíle vzbuzuje pochybnosti. Ústecký magistrát totiž nechal zájemcům o zakázku na zpracování nabídek jen šest pracovních dnů. Podle Suchého jde o příliš krátký čas na výběr kvalitní firmy. Město se brání, že postupovalo standardně. Ústí nad Labem 12:00 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústí nad Labem | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ústí nad Labem zakázku na zhotovitele strategického dokumentu za 1,5 milionu korun vypsalo 4. července, den před začátkem prodlouženého víkendu. Podle jeho webových stránek měli uchazeči čas na zpracování nabídek do 16. července odpoledne. To je necelých šest pracovních dnů.

Požadavky na uchazeče přitom nejsou snadné. Vybraná firma má zhodnotit dodržování dosavadní strategie, připravit analýzy a návrh nové strategie i ve spolupráci s veřejností.

Podle Suchého neměli případní uchazeči šanci za necelých šest dní připravit kvalitní nabídku, pochybnost podle něj také budí způsob, jakým magistrát nabídku vypsal.

‚Nenápadné řízení‘

‚Vezmu těhotnou přítelkyni, dceru a koupíme si stan.‘ Jak bolí byznys s chudobou Číst článek

„Tvrdím, že naše město v naší situaci potřebuje nejlepší možnou strategii a tu nám bude schopen pomoci vytvořit jen nejlepší možný tým. Výběrové řízení města je naopak nenápadné, omezující počet dodavatelů,“ upozorňuje podnikatel.

Suchý podezírá vedení Ústí, že zakázku ušilo na míru konkrétní firmě. Město totiž požaduje, aby zájemci disponovali odborníky na informační technologie kvůli tvorbě webu. Podnikatel proto úředníky vyzval, aby zakázku přehodnotili.

‚Vše je podle zákona‘

Podle Ústí nad Labem je ale tendr v pořádku.

„Zakázka byla vypsána standardně a podle zákona, zákonné podmínky splňuje i termín přihlášek. Je předčasné už nyní hodnotit, zda a co bude špatně,“ řekl Radiožurnálu tiskový referent města Karel Rouč. Tvorba strategie podle něj počítá se širokým zapojením veřejnosti, volených zástupců města a úředníků.

Vzhledem k ceně se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zákon tak zadavateli nenařizuje zadat ji v zadávacím řízení, nemusí se tak například řídit časovými lhůtami.

Přihlásili se dva uchazeči

Na webových stránkách dosud nelze najít jména firem, které se do tendru přihlásily. Radiožurnál se na to zeptal ústeckého magistrátu, který pouze odpověděl, že nabídky stihli poslat dva uchazeči. O koho se jedná, ale neuvedl s odvoláním na to, že zakázka dosud není uzavřena.

Server iROZHLAS.cz se zeptal i oddělení veřejných zakázek, ani tam ale nechtěli věc komentovat.

„Já vám vůbec nic nemohu říct, protože nejsem oprávněna poskytovat informace tisku,“ reagovala úřednice Naďa Wallerová, která má zakázku na starosti.