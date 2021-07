Ústečtí muzejníci chtějí zachránit přes 100 let staré stroje. Potřebují ale sehnat alespoň půl milionu korun

„Tohle je považováno za jeden stroj – jsou to dva kompresory, hnané jedním obřím setrvačníkovým kolem, které má v průměru 2,5 metru – je to skutečně monument. Na délku má ten stroj minimálně 4, možná až 5 metrů,“ popisuje Českému rozhlasu Sever historik Martin Krsek soustavu kompresorů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti zjišťovala reportérka Gabriela Hauptvogelová

Z roku 1911 jsou tam tři velké a jeden menší. Poslední je z 50. let.

Kompresorovna byla srdcem celého provozu. „Tyto kompresory stlačovaly vodík, který se pak sytil do vylisovaného oleje a chemickou reakcí zajistil ztuhnutí na takové sádlo,“ vysvětluje Krsek a dodává: „Rádi bychom ty stroje zachránily – šlo o první ztužovnu tuku na pevninské Evropě, čtvrtou na světě. Jde patrně o nejstarší zachovalé stroje svého druhu. Roli také hraje to, že tady cítíme přítomnost toho vodíku, který je v současnosti prezentován jako průmyslová budoucnost tohoto regionu, a my tady vidíme, že před 110 lety jsme byli vlastně vodíková velmoc.“

Na záchraně spolupracuje muzeum s firmou Cannoneer, která demolici provádí. Z prodeje strojů do šrotu chtěla podle ředitele a spolumajitele Zbyňka Ortmanna bourání zaplatit. Na druhou stranu chce zachránit unikátní technické kousky. Hlavní jsou tedy peníze.

Belgie vrátí umělecká díla získaná v době koloniální nadvlády v Kongu. ‚Nepatří nám to,‘ míní státní tajemník Číst článek

„Vidíme tady, dalo by se říci, šrot. Za kilo se nyní platí přes 10 korun a my samozřejmě musíme té firmě přinejmenším vynahradit cenu za šrot, který jim tímto takhle odebereme – cílem, který tedy musíme naplnit, je získat dostatečné množství peněz. V té minimální podobě, kdy bychom zachránili jen část, jde o 500 tisíc korun, v té maximalistické variantě, kdy bychom zachránili všech 5 těch strojů, tak jsme na částce kolem milionu korun,“ doplnil Martin Krsek.

Muzeum už oslovilo některé možné velké sponzory, Krsek jako radní za PRO! Ústí lobbuje i za podporu města.